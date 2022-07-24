  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
  4. Десантники збили російський штурмовик Су-25
рус
    Події в Україні

    Десантники збили російський штурмовик Су-25

    Рашисти позбулися ще одного літака - Десантники збили російський штурмовик Су-25
    Рашисти позбулися ще одного літака
    фото з відкритих джерел

    Броньований літак окупантів вдалося збити розрахунком ПЗРК «Ігла»

    Січеславські десантники збили російський штурмовик Су-25. Про це повідомляє командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

    «Сьогодні підрозділом протиповітряної оборони 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ ЗС України був успішно збитий російський штурмовик Су-25 «Грач», – ідеться у повідомленні.

    Броньований літак окупантів вдалося збити розрахунком ПЗРК «Ігла».

    Раніше українські зенітно-ракетні війська збили російський винищувач в районі окупованої Нової Каховки. Літак намагався атакувати штурмовики ЗСУ.

    Також українські воїни у Криворізькому районі на Дніпропетровщині збили російський розвідувальний безпілотник «Орлан-10». Вартість такого складає близько $100 тис.

    Як повідомлялося, ЗСУ збили над Харківщиною російську ракету, яка летіла з Белгорода.

    Також повідомлялося, що заради безпілотників Путін в Ірані відмовився від карантину.

    Триває сто п’ятдесят перша доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Окупанти завдали авіаудару біля Андріївки. Після цього намагалися просунутися у напрямках Сухий Ставок – Андріївка та Брускінське – Білогірка. Але наші воїни не дали ворогу жодних шансів на успіх. Противник зазнав втрат та хаотично відступив.

    Читайте також: Безпілотники для Росії. Звідки Іран має таку техніку
    Теги: росія окупанти ЗСУ війна літак Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Десантники збили російський штурмовик Су-25