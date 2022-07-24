Рашисти позбулися ще одного літака

Броньований літак окупантів вдалося збити розрахунком ПЗРК «Ігла»

Січеславські десантники збили російський штурмовик Су-25. Про це повідомляє командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

«Сьогодні підрозділом протиповітряної оборони 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ ЗС України був успішно збитий російський штурмовик Су-25 «Грач», – ідеться у повідомленні.

Броньований літак окупантів вдалося збити розрахунком ПЗРК «Ігла».

Раніше українські зенітно-ракетні війська збили російський винищувач в районі окупованої Нової Каховки. Літак намагався атакувати штурмовики ЗСУ.

Також українські воїни у Криворізькому районі на Дніпропетровщині збили російський розвідувальний безпілотник «Орлан-10». Вартість такого складає близько $100 тис.

Як повідомлялося, ЗСУ збили над Харківщиною російську ракету, яка летіла з Белгорода.

Також повідомлялося, що заради безпілотників Путін в Ірані відмовився від карантину.

Триває сто п’ятдесят перша доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Окупанти завдали авіаудару біля Андріївки. Після цього намагалися просунутися у напрямках Сухий Ставок – Андріївка та Брускінське – Білогірка. Але наші воїни не дали ворогу жодних шансів на успіх. Противник зазнав втрат та хаотично відступив.