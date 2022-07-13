Розтрата 420 млн грн: НАБУ повідомило про підозру ексголові АРМА

Підозрювані продали земельні ділянки, які були придбані для мережі «Ашан»

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) повідомило колишньому голові Нацагентства з управління арештованим майном (АРМА) Антону Янчуку про підозру у зловживанні владою та розтраті 426 млн гривень. Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

«12 липня 2022 року за процесуального керівництва прокурорів САП детективами НАБУ повідомлено про підозру у зловживанні владою та розтраті понад 426 млн гривень колишньому голові Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Його дії кваліфіковані за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України», – йдеться в повідомленні.

В рамках досудового розслідування встановлено, що голова АРМА діючи спільно з посадовцями агентства у змові з представниками ДП «Сетам», приватними компаніями та іншими особами організували схему з продажу за заниженою вартістю через торговельну площадку вищевказаного державного підприємства майна, що було арештовано в рамках кримінальних проваджень та передано в управління АРМА.

Відповідно до злочинної схеми, посадовці АРМА готували обґрунтування належності відповідних арештованих активів до таких, яким важко управляти, зберігати або ж воно швидко псується і може втратити свою вартість. У подальшому це майно оцінювалось, проте вартість вказувалась суттєво нижчою за ринкову. Згодом оцінене майно виставлялось на електронні торги, а представники держпідприємства «Сетам», які організовували ці торги, забезпечували перемогу наперед визначеній приватній компанії.

В ході досудового слідства встановлено чотири епізоди злочинної діяльності:

продаж трьох земельних ділянок на Одещині, які були придбані для будівництва магазинів торгівельної мережі «Ашан» (реальна вартість яких була зменшена у 18 раз);

продаж 2,6 тис. тон піску на Київщині (зменшено вартість більше ніж у 6 разів порівняно з ринковою);

продаж понад 4,5 тис. тон карбаміду (вартість зменшено майже в 5 разів);

продаж зерна, крупи та олійних культур (зменшено вартість у 4 рази).

Загальна сума збитків, завданих внаслідок реалізації цієї злочинної схеми, сягає понад 426 млн гривень. В результаті реалізації злочинної схеми, торгівельна мережа «Ашан» зазнала збитків, оскільки із законного володіння мережі вибули вищевказані земельні ділянки.

З метою унеможливлення подальшої реалізації злочину, САП та НАБУ ініціювали накладення арешту на згадані земельні ділянки та гроші, сплачені за річковий пісок. На сьогодні крім колишнього голови АРМА про підозру повідомлено начальнику управління менеджменту активів центрального апарату АРМА, спеціалісту відділу з розвитку підприємства державного підприємства «Сетам», оцінювачу, засновнику та директору приватної компанії.

Досудове розслідування триває. Встановлюються інші особи, які можуть бути причетні до вказаного злочину, а також інші епізоди протиправної діяльності.

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