Арестович розповів, коли чекати контрнаступу української армії

Арестович: «Російська армія вийшла на плато тижнів три тому і це плато почало кривитися, а ми навпаки почали набирати можливості»

Росія зараз ставить стару техніку, тому що ЗСУ нову вибили

Радник голови Офісу президента України Олексій Арестович розповів, коли Збройні сили України підуть у наступ. Про це він заявив в інтерв'ю в ефірі «Радіо Чикаго».

«У нас все йде планово. Річ у тім, що коли американська армія зіткнулася з іракською армією, ослабленою санкціями, навіть американській армії знадобилося 22 дні, щоб дійти до Багдада. І там були складні епізоди, взяття мостів, попадання в засідку та інше. Це була непорівнянна різниця в поколіннях. А українська армія та армія російська – це різниця в підлогу покоління», – сказав він.

За його словами, Росія зараз ставить стару техніку, тому що ЗСУ нову вибили, а в Україну навпаки приходить нове озброєння завдяки постачанню з Заходу.

«Головною умовою контрнаступу є припинення здатності супротивника наступати. В іншому випадку немає жодного сенсу наступати, оскільки ми нарвемося на зустрічні контрудари і всі сили, які ми накопичили, витрачаються на зустрічні бої», – каже Арестович.

На його думку, зараз ЗСУ треба виснажити супротивника, чим вони успішно й займаються.

«Нам треба їх виснажити. І ми це робимо, ведучи маневрову оборону на тих ділянках, де вони намагаються наступати, куди стягнуто 60% Росії від Ізюму до Бахмуту і до кордону Луганської та Донецької областей. Трикутник. Там зараз 60% тих 130-150 тисяч російських військ, які в принципі тут воюють. Так от, російська армія вийшла на плато тижнів три тому і це плато почало кривитися, а ми навпаки почали набирати можливості. Ось коли ці два графіки зійдуться, ми перейдемо в наступ», – констатував він.

Нагадаємо, Арестович розповів, скільки окупантів перебуває в Херсонській області.

Раніше Арестович розповів, коли ЗСУ вгатять по Кримському мосту. Також представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький заявив, що Україна може обстріляти Кримський міст ракетними системами залпового вогню Himars чи M270.