Японія ввела найвищий рівень небезпеки через виверження вулкана

Потоки лави загрожують всьому живому в радіусі близько двох кілометрів від кратерів

Сьогодні, 24 липня, японське метеорологічне агентство оголосило про введення п’ятого рівня тривоги у зв’язку із виверженням вулкана Сакурадзіма у префектурі Каґосіма на острові Кюсю. Про це йдеться в повідомленні телеканалу NHK.

«Агентство підвищило ступінь тривоги до п'ятого – найвищого – рівня і закликає людей у житлових районах, розташованих у безпосередній близькості, негайно евакуюватися», – зазначає телеканал.

Повідомляється також, що виверження вулкана розпочалося ввечері неділі, близько 20-ї години за місцевим часом.

Під загрозою опинилися також деякі частини міста Каґосіма. Метеорологи застерігають, що великі вулканічні утворення можуть впасти в районах міста, які перебувають у радіусі трьох кілометрів від двох кратерів. Водночас потоки лави загрожують всьому живому в радіусі близько двох кілометрів від кратерів.

Нагадаємо, Японія проситиме нейтральні країни G20 ввести санкції проти РФ.

Стало відомо, що США і Японія обговорять нові санкції проти Росії. Передбачається, що міністри продовжать переговори про встановлення стелі цін на російську нафту, щоб обмежити прибуток Москви і допомогти знизити ціни на енергоносії.

Як відомо, зустрічі фінансових чиновників «Групи 20» заплановані 15-16 липня.

До слова, у владних колах Євросоюзу ведеться робота над новими заходами, що дозволять краще контролювати виконання санкцій проти Росії всередині блоку.

Читайте також: