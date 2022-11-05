Стало відомо, коли нові системи ППО прибудуть в Україну: заява Кулеби

Україна може отримати зброю вже до кінця року

Вже існують домовленості на рівні уряду з декількома країнами

До кінця 2022 року Україна очікує на передачу нових систем протиповітряної оборони та протиракетної оборони. Наразі тривають домовленості щодо їхньої передачі. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі національного телемарафону.

«У нас є правило: ми не коментуємо поставки доти, доки країна, що поставляє, не зробить оголошення, або ми не домовимося, що можемо про це говорити. У роботі дуже багато, починаючи від систем протиповітряної оборони», – зазначив він.

За його словами, вже є домовленості на рівні уряду з декількома країнами. Також є речі, які пропрацьовують на перспективу.

Зокрема, щодо нових систем протиповітряної оборони та протиракетної оборони теж є домовленості, які вже перебувають у стані реалізації.

«Коли їх буде реалізовано, ви дізнаєтесь. Це відбудеться до кінця року. Ну, принаймні, ми робимо все, щоб це сталося до кінця року», – додав Кулеба.

Раніше Кулеба повідомив, коли Україна отримає танки Т-72.

Перед цим у міністерстві оборони США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $400 млн, який включає танки Т-72. Представниця Пентагону Сабріна Сінг уточнила, що США оплачують ремонт і модернізацію 45 чеських танків, ще за 45 заплатять Нідерланди. Частина танків буде в Україні до кінця грудня, інші надійдуть 2023 року. За її словами, це будуть найбільш передові танки на полі бою.

Міністерство оборони Нідерландів 4 листопада повідомило, що передасть Україні танки та іншу важку військову техніку на загальну суму €120 млн.

До слова, сьогодні, 31 жовтня, очільники урядів України та Чеської Республіки підписали в Києві три меморандуми про співпрацю. Окрім цього, Чехія на державному рівні розробила власний план допомоги Україні: він передбачає надання щорічно понад €20 млн впродовж 2023-2025 років.