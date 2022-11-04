Кулеба провів розмову з главою МЗС Франції: оприлюднено деталі

Сторони обговорили подолання енергетичних викликів напередодні зими

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 3 листопада поспілкувався телефонном зі своєю французькою колегою Катрін Колонною. Про це він повідомив у своєму Twitter.

Дипломат зазначив, що розмова відбулася після дзвінка президентів Володимира Зеленського та Еммануеля Макрона.

«Ми детально обговорили спільні зусилля щодо мобілізації міжнародної підтримки України та подолання енергетичних викликів напередодні зими», – вказав Кулеба.

Раніше Кулеба попередив Іран про наслідки щодо постачання зброї рашистам.

Також повідомлялося, що рашисти серйозно пошкодили в Україні близько 40% усієї енергетичної інфраструктури.

Нагадаємо, 31 жовтня під час повітряної тривоги російські загарбники атакували Київ. Крім того, окупанти завдали ракетного удару по Черкаській області. Вражено об‘єкт критичної інфраструктури у Запоріжжі. Також підтверджено ракетний удар по Харкову. Ворожі ракети поцілили в один із енергетичних об’єктів в районі Світловодська на Кіровоградщині. Під ракетний обстріл потрапила і Чернівецька область.

Через масовані обстріли критичної інфраструктури в Україні вводяться екстрені відключення електроенергії. Влада закликала жителів Київщини підготуватись до тривалої відсутності електрики.