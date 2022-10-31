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Чехія розробила план допомоги Україні: що він передбачає

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Чехія розробила план допомоги Україні: що він передбачає
Прем’єр Чехії Петр Фіала та прем'єр України Денис Шмигаль сьогодні зустрілися в Києві
фото: Денис Шмигаль /Telegram     

Україна та Чехія підписали три меморандуми про співпрацю 

Сьогодні, 31 жовтня, очільники урядів України та Чеської Республіки підписали в Києві три меморандуми про співпрацю. Окрім цього, Чехія на державному рівні розробила власний план допомоги Україні: він передбачає надання щорічно понад €20 млн впродовж 2023-2025 років. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. За його словами, «Україна й Чехія відкривають нову сторінку в історії взаємин».

Шмигаль додав, що під час перших міжурядових консультацій з прем’єром Чехії Петром Фіалою і чеськими колегами сторони підписали три важливі документи:

  • Меморандум про співробітництво у сфері стандартизації, метрології та оцінки відповідності. Це сприятиме підтримці українського бізнесу і його виходу на європейський ринок.
  • Меморандум про взаєморозуміння між МЗС України та Чехії, що поглибить двосторонній діалог між країнами.
  • Спільну заяву, у якій підтвердили рішучість відновити територіальну цілісність і суверенітет України в межах міжнародно визнаних кордонів.

Шмигаль зазначив, що у заяві сторони також закликали міжнародну спільноту посилити санкційний тиск на Росію і наголосили на необхідності збільшення військової, фінансової та гуманітарної допомоги для України. 

«Крім того, Чехія готова долучатися до відбудови нашої держави. Зокрема, взяти патронаж над Дніпропетровщиною.  Дякую Уряду Чехії й чеському народові за щиру дружбу», – зазначив прем'єр.

Також глава українського уряду повідомив, що Чехія на державному рівні розробила власний план допомоги Україні, що передбачає щорічно надання Україні понад €20 млн впродовж 2023-2025 років. 

«Військово-технічне співробітництво між нашими державами також набирає обертів. Чеські самохідні гаубиці «Дана», танки, БМП та інша допомога вже сприяють суттєвому посиленню української армії та звільненню українських земель. На цьому не зупиняємося, готуємо агресору багато неприємних сюрпризів. Уряд Чехії підтримав і створення міжнародного трибуналу для засудження військово-політичного керівництва РФ за злочинну війну проти України», – наголосив Шмигаль. 

Зазначимо, що візит чеської делегації до Києва в один із найскладніших періодів історії Шмигаль назвав виявом величезної солідарності з Україною. 

Нагадаємо, прем'єр-міністр Чехії Петер Фіала прибув із візитом до України 31 жовтня, саме в той день, коли РФ завдала масованого ракетного удару по наших містах.

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Теги: міністр Чехія ринок документи Україна суверенітет танки

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