Стефанчук назвав експомічника Путіна «політичним лузером»



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За допомогою провокаційного інтерв’ю Сурков хотів «привернути до себе увагу», а всі його висловлювання є «вологими фантазіями» – Стефанчук

На його думку, висловлювання російського політика щодо України є «вологими фантазіями»

Перший віцеспікер Верховної Ради Руслан Стефанчук вважає, що експомічник президента Росії Владислав Сурков є «політичним лузером» у своїй країні.

Про це він сказав в інтерв’ю Радіо НВ.

За словами Стефанчука, російський політик не гідний того, щоб його шовіністичні висловлювання щодо України коментували, адже він програв «підкилимну боротьбу» у своїх стінах.

«Я глибоко переконаний, що дрібний шовіністичний КДБіст, який програв підкилимну боротьбу навіть у своїх стінах, не гідний того, щоб українці коментували його бачення. Він – політичний лузер у своїй державі», – заявив перший віцеспікер.

На думку Стефанчука, за допомогою провокаційного інтерв’ю Сурков хотів «привернути до себе увагу», а всі його висловлювання є «вологими фантазіями».

«Я не хотів би коментувати чиїсь, як то кажуть, «вологі фантазії». Нехай вони залишаться при ньому. Шавки тявкають, а караван іде», – зазначив він.

Раніше експомічник президента РФ Владислав Сурков заявив, що України як держави наразі немає, а Донбас не заслуговує на таке приниження, як повернення до її складу.

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