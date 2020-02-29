Пристайко розповів про розбіжності у позиціях з головою Офісу президента



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Міністр закордонних справ Вадим Пристайко

Пристайко має різні бачення підходів до зовнішньої політики з Єрмаком

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив про розбіжності у позиціях з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком щодо формування зовнішньої політики.

Про це він повідомив в інтерв'ю для каналу «Україна 24».

За словами міністра, зайнявши посаду голови ОП Андрій Єрмак отримав значно більше завдань, ніж мав раніше.

«Він займався важливими напрямами зовнішньої політики. А тепер коли Єрмак став займатись всіма питаннями взагалі у нього значно зменшились зараз можливості займатись зовнішньою політикою. Нам є чим займатись кожному», - сказав Пристайко.

Також він розповів про різні бачення підходів до зовнішньої політики з Єрмаком.

«В принципі Андрій Єрмак він має своє бачення, яке він пропонує президенту Зеленському. Я даю президенту Зеленському, скажімо, з кута зору традиційної дипломатії. А якраз Андрій Єрмак він представляє не традиційний, транзакціний підхід до зовнішньої політики. Його (підхід Єрмака у зовнішній політиці - ред.) можна назвати неортодоксальним. Але хочу сказати, що все більше і більше набуває в світі ознаки неортодаксальності зовнішньої політики», - говорить він.

Як повідомляв «Главком», 11 лютого президент призначив керівником Офісу президента Андрія Єрмака замість Андрія Богдана.

14 лютого на сайті НАЗК з’явилася електронна декларація за 2019 рік, яка належить Єрмаку. Зокрема, за минулий рік Єрмак отримав 225,8 тис. грн сукупного доходу з них 151 тис. грн становив дохід від підприємницької діяльності й 102,4 тис. грн зарплати.

На банківських рахунках декларант зберігав 27,4 тис. грн, готівкою - $347 тис. і 50 тис. євро.

Крім цього, Єрмак позичив 1,38 млн грн столичному ТОВ «Гарнет Інтернешнл Медіа Груп», власником якої є він та його рідний брат Денис. Також ця ж фірма має борг перед декларантом на загальну суму 8,31 млн грн.

У власності голови Офісу президента є квартира площею 107,8 кв. м у Києві. Ще він задекларував автомобіль Toyota Camry, 2015 року, яка у нього в користуванні.

В е-декларації також зазначено, що Єрмак має корпоративні права у дев’яти підприємствах, а в 12 фірмах є кінцевим бенефіціаром.