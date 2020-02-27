«Дещо дурнуватий та без царя в голові». Як Сурков познущався з Зеленського

Чим відповість Суркову Зеленський?

Сурков, говорячи про Зеленського, похизувався знанням творчості Миколи Гоголя

Щиро хочу допомогти Офісу Президента розтлумачити їм і їх шефу одну цитату колишнього помічника Путіна Владислава Суркова про Володимира Зеленського, яку в Офісі явно сприйняли як комплімент. Звучить ця фраза так: «Он не лох. У него легкость необыкновенная в мыслях».

Чому це не комплімент, а істинне знущання? Бо ця фраза - дослівна цитата з Гоголівського «Ревізора». І належить вона такому персонажу як Іван Олександрович Хлєстаков, який вихваляється, як він ніби-то пише (насправді - ні) свої літературні твори:

«Моих, впрочем, много есть сочинений: «Женитьба Фигаро», «Роберт-Дьявол», «Норма». Уж и названий даже не помню. И все случаемся не хотел писать, но театральная дирекция говорит: «Пожалуйста, братец, напиши что-нибудь». Думаю себе, пожалуй, изволь, братец! И тут же в один вечер, кажется, всё написал, всех изумил. У меня легкость необыкновенная в мыслях».

А тепер про самого Хлєстакова від Гоголя:

«Хлестаков - молодой человек лет двадцати трёх, тоненький, худенький; несколько приглуповат и, как говорят, без царя в голове, - один из тех людей, которых в канцеляриях называют пустейшими. Говорит и действует без всякого соображения. Он не в состоянии остановить постоянного внимания на какой-нибудь мысли. Речь его отрывиста, и слова вылетают из уст его совершенно неожиданно».

Зрештою, є підозра, що Володимиру Олександровичу його мудрейші радники дану цитату Суркова розтлумачили інакше. Перекажіть, хто там ближче, що я хвилююсь. Бо ще подзвонить і подякує.

Джерело: блог Віктора Шлінчака

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