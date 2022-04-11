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    Стефанчук запитав совісті у глави парламенту Грузії, який не поїде до Бучі

    Руслан Стефанчук дорікнув грузинському колезі в нещирості - Стефанчук запитав совісті у глави парламенту Грузії, який не поїде до Бучі

    Руслан Стефанчук дорікнув грузинському колезі в нещирості

    фото зі сторінки Руслана Стефанчука у Facebook

    Голова парламенту Грузії Шалва Папуашвілі назвав недоречним запрошення приїхати в Україну

    Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук запросив грузинського колегу Шалву Папуашвілі відвідати зруйновані російськими військами Бучу та Ірпінь, але той відмовився. Про це спікер Ради повідомив на своїй сторінці у Facebook.

    «Недоречно. Саме так схарактеризував моє запрошення відвідати Бучу та Ірпінь спікер парламенту Грузії», - написав Стефанчук.

    Папуашвілі вважає неможливим їхати в Україну доти, доки «окремі представники українського уряду повністю не усвідомлять потужну підтримку», яку Грузія. Як приклад такої підтримки він навів голосування Грузії на користь України на міжнародних майданчиках, на кшталт ООН.

    У відповідь на це Стефанчук зазначив, що Україна цінує будь-яку допомогу, яку отримує від інших країн в цей нелегкий час.

    Спікер ВР нагадав грузинському колезі, що у 2008 році українці стояли поруч із грузинами проти тієї ж Росії. «І Україна тоді з перших днів вашого протистояння з Росією надавала підтримку Грузії: і на політичному, і на інформаційному, і на міжнародному, і на військовому рівнях. Просто хочу нагадати, що завдяки українським протиповітряним системам оборони («Бук», «Оса») ви боронили своє небо. Але ми не міряємось розмірами підтримки. Підтримка завжди має бути щирою. А кожен, хто надає таку підтримку, діє так, як дозволяють йому обставини, совість та відчуття боргу. Врешті-решт, оцінку нам, політикам, завжди дадуть наші народи та історія», - зазначив Стефанчук.

    Спікер додав, що в нього «породжує відчуття невимовної бентеги, так це питання: чи доречно називати «недоречним» запрошення приїхати до дружньої країни і подивитись її біду, розділити її горе, висловити слова підтримки». «Мені здається, що друг має зробити це без запрошення», - сказав Стефанчук.

    Нагадаємо, Грузія не має наміру вводити економічні санкції проти Російської Федерації. Таке рішення Тбілісі прийняло, «виходячи з інтересів країни та її народу».

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    Теги: росія окупанти війна Грузія Україна Руслан Стефанчук окупація #stoprussia
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    Стефанчук запитав совісті у глави парламенту Грузії, який не поїде до Бучі