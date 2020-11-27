Степанов обговорив із заступником Єрмака чутки про його відставку

Під час розмови міністр і заступник глави Офісу президента «зняли всі питання один між одним»

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов спілкувався із заступником глави Офісу президента Кирилом Тимошенком щодо чуток про свою можливу відставку.

Про це Тимошенко розповів в ефірі програми «Бацман», коментуючи інформацію про ймовірність звільнення Степанова і призначення на цю посаду нинішнього головного санлікаря Віктора Ляшка.

«Я теж чув ці чутки. Ми навіть із Максимом про це говорили. Були якісь підозри в нього до мене, а в мене до нього з інших якихось питань...», – сказав Тимошенко.

Журналістка запитала, чи приходив Степанов до Тимошенка з питанням, чи хочуть його звільнити.

«Ні, не точно так було, але схожа була історія. Ми (під час розмови, – ред.) зняли всі питання один між одним. А по-друге, якби це було питання вирішене і Максима хотіли б звільнити, його б звільнили на минулій сесії Верховної Ради, на позаминулій. Тому що це питання ходить уже в інформаційному просторі не перший і не другий тиждень. Тому з урахуванням того, що цього не відбувається, Максим – міністр охорони здоров'я», – зазначив Тимошенко.

Раніше ЗМІ повідомляли, що до Максима Степанова головна претензія з боку нардепів – погана організація боротьби з пандемією коронавірусу. Джерело видання в «Голосі» запевняє, що відставка Степанова – питання нібито вже вирішене, і може статися вже на наступному тижні. Але «Слуги народу» дають більш обережні прогнози.

«Думаю, що про можливість відставки Степанова вже будемо говорити після Нового року», – сказав співрозмовник в монобільшості.