Українців попередять про локдаун щонайменше за тиждень – Степанов

В уряді ше не прийняли рішення про локдаун

Рішення про локдаун уряд прийматиме у грудні

У разі введення повного локдауна в Україні людей попередять за 7-10 днів до нього. Очікується, що таке рішення буде прийматися вже в грудні.

Про це в ефірі 112 Україна заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами, українців повинні попередити про локдаун за тиждень або за 10 днів до нього.

«Я думаю, що ми одразу побачимо цю динаміку (після карантину вихідного дня, - ред.) ... ми ж бачимо і аналізуємо багато цифр, не лише рівень захворювання. Я думаю, що за тиждень, за 10 днів це потрібно робити. Принаймні ми, як МОЗ, матимемо змогу це зробити», - зазначив Степанов.

Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков виступив за радикальний локдаун терміном не менше трьох тижнів, який треба ввести найближчим часом.

25 листопада прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів дійсно може запровадити жорсткий карантин на новорічні свята. Прем'єр відзначив, що на різдвяні свята є великий ризик стрімкого поширення коронавірусу через масові святкові скупчення людей на ярмарках та площах міст.

Також 26 листопада Зеленський вніс до Ради «невідкладний» законопроєкт про підтримку бізнесу.