Степанов розповів про випробування української вакцини від Covid-19

За словами Степанова, дослідження, що проводилися в лабораторіях Туреччини і США, показали, що наша розробка повністю нейтралізує вірус у живих клітинах

Вітчизняний кандидат на вакцину вже півроку проходить доклінічні випробування на тваринах

Україна розробляє свою вакцину від коронавірусу. Кандидат готується до стадії клінічних випробувань.

Про це у відеоінтерв'ю проєкту «Зе Інтерв'юер» розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Він зазначив, що вітчизняний кандидат на вакцину вже півроку проходить доклінічні випробування на тваринах.

«Робили (випробування, – ред.) на мишах, робили на кроликах. Доводили, що на введення антигену, який є українським кандидатом на вакцину, виробляються антитіла. Ми довели, що ці антитіла повністю ідентичні тим, що є в організмі людини, яка перехворіла», – наголосив Степанов.

Глава МОЗ додав, що розробкою Covid-вакцини в нашій країні займається «Діапроф-Мед» зі співробітниками Інституту мікробіології.

Також, за словами Степанова, дослідження, що проводилися в лабораторіях Туреччини і США, показали, що наша розробка повністю нейтралізує вірус у живих клітинах.

Тепер, наголосив міністр, слід виготовити 100 тисяч доз, а після цього займатися всіма клінічними дослідженнями. Степанов додав, що країна отримає вітчизняну вакцину через рік після проходження всіх необхідних стадій.

Нагадаємо, дата початку поставок в Україну вакцин проти коронавірусу в рамках міжнародної ініціативи Covax стане відома після 7 грудня 2020 року.

До слова, глобальний механізм Covax підтвердив виділення Україні вакцини від коронавірусу.

Як повідомлялося, 17 листопада прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що вісім мільйонів доз вакцини проти коронавірусу Україна зможе отримати вже в другому кварталі 2021 року.

«Зараз продовжуються переговори з компаніями щодо закупівлі додаткових партій вакцини. 8 млн доз Україна зможе отримати вже в другому кварталі наступного року», – зазначив прем'єр.

9 листопада компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань. Суттєвим мінусом вакцини є умови її зберігання, адже необхідні спеціальні холодильні установки з температурою понад 70 градусів за Цельсієм.

16 листопада американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року.

У ВООЗ вважають, що треба вакцинувати 70% населення планети, аби подолати Covid-19.

До слова, уряд Великої Британії планує розпочати вакцинацію своїх громадян від Covid-19 у грудні.

Також влада США розраховує 11 або 12 грудня розпочати вакцинацію жителів від коронавірусу.