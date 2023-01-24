Суд арештував два літаки російської компанії вартістю 10 млн євро

Згідно з рішенням Ради національної безпеки та оборони до товариства були застосовано персональні спеціальні економічні та інші санкції

Суд наклав арешт на два літаки АН-148, вартістю 10 млн євро, які належать російському акціонерному товариству. Про це інформує Офіс генерального прокурора.

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«За клопотанням Офісу Генерального прокурора судом накладено арешт на 2 літаки АН-148, що належать російському акціонерному товариству. Згідно з рішенням РНБО України до товариства було застосовано персональні спеціальні економічні та інші санкції», – йдеться у повідомленні.

Слідчі встановили, у 2021 році підсанкційне товариство, використовуючи офшорну компанію на Кіпрі для обходу введених санкцій, уклало договір оренди літаків з українським товариством, яке використовувало їх у своїй господарській діяльності.

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Після початку повномасштабного вторгнення Росії договори оренди розірвали.

Літаки мали бути вивезені з території України та доставлені до РФ. Їх вартість становить близько 10 млн євро.

Наразі триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами пособництва державі-агресору й колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-2, ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України), воно здійснюється Головним слідчим управлінням СБУ.

Нагадаємо, Володимир Зеленський 15 січня підписав указ про введення в дію рішення Ради нацбезпеки і оборони України Про застосування персональних санкцій проти 198 російських пропагандистів і учасників ток-шоу на російських каналах, а також інших діячів медіасфери РФ.

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