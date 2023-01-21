Стало відомо, коли буде готовий новий пакет санкцій ЄС проти Росії

На зустрічі міністрів закордонних справ ЄС 23 січня не очікується жодних рішень про десятий пакет санкцій

Європейський Союз працює над десятим пакетом санкцій проти Росії, який, як планується, набуде чинності в лютому – до річниці російського повномасштабного вторгнення в Україну. Про це повідомляє Reuters із посиланням на дипломатичні джерела.

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Більш жорстко налаштовані країни ЄС вже вимагають нових санкцій, які, серед іншого, мають обмежити співпрацю з Москвою у сфері ядерного палива, заборонити імпорт російських алмазів і скоротити торгівлю з Білоруссю – союзником Кремля.

Високопоставлені дипломати з трьох країн Євросоюзу з поміркованою позицією щодо санкцій заявили Reuters, що наступний пакет санкцій проти РФ має бути готовий до річниці повномасштабного вторгнення – 24 лютого.

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Вони, однак, не стали обговорювати, що можуть передбачати ці санкції. «Занадто рано, ми щойно отримали дев'ятий пакет», – сказав високопоставлений дипломат з іншої країни ЄС.

На зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у понеділок, 23 січня, не очікується жодних рішень про десятий пакет санкцій. Натомість будуть обговорювати схвалення сьомого траншу військової допомоги Україні на суму 500 млн євро, що раніше заблокувала Угорщина.

Крім того, міністри закордонних справ також мають розширити санкційний список проти Ірану за порушення прав людини, а деякі країни ЄС закликають до ще більших дій у відповідь на постачання Тегераном безпілотників, які Росія використовує в Україні.

Нагадаємо, вже на початку лютого Європарламент очікує отримати проєкт нових заходів проти РФ. Польща та інші країни-члени Євросоюзу вже активно працюють над новими санкціями. Обговорюються заходи проти Росатому, а також обмеження на експорт російських алмазів.

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