Уряд Угорщини виступив проти санкцій для Росії
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто не підтримує введення нового пакету санкцій проти Росії
Уряд Угорщини виступив проти нового, 10-го пакету антиросійських санкцій. Про це заявив Міністр закордонних справ країни Петер Сійярто на своїй сторінці у Facebook.
За його словами, введення обмежень веде «Європу в глухий кут», а ухвалення чергового пакету санкцій проти РФ було б великою помилкою. Сійярто додав, що це невигідно економічно, політично та з погляду безпеки.
Нагадаємо, раніше Угорщина спочатку заблокувала виділення Україні сьомого траншу в розмірі €500 млн з Європейського фонду миру, який спрямовується на військову допомогу. Втім, за словами кореспондента «Радіо Свобода» Рікарда Джозвяка, Угорщина пізніше вирішила не блокувати рішення ЄС про надання Україні сьомого траншу в розмірі 500 млн євро з Європейського фонду миру, який спрямовується на військову допомогу.
Влада країни також заборонила транзит зброї для ЗСУ через свою територію, адже нібито турбується про безпеку етнічних угорців на Закарпатті.
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