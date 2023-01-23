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Уряд Угорщини виступив проти санкцій для Росії

Ірина Глотова
glavcom.ua
Уряд Угорщини виступив проти санкцій для Росії
Угорщина висловивлась проти нових санкцій для РФ
фото: www.facebook.com/szijjarto.peter.official

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто  не підтримує введення нового пакету санкцій проти Росії 

Уряд Угорщини виступив проти нового, 10-го пакету антиросійських санкцій.  Про це заявив Міністр закордонних справ країни Петер Сійярто на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, введення обмежень веде «Європу в глухий кут», а ухвалення чергового пакету санкцій проти РФ було б великою помилкою. Сійярто додав, що це невигідно економічно, політично та з погляду безпеки.

Нагадаємо, раніше  Угорщина спочатку заблокувала виділення Україні сьомого траншу в розмірі €500 млн з Європейського фонду миру, який спрямовується на військову допомогу.  Втім, за словами кореспондента «Радіо Свобода» Рікарда Джозвяка, Угорщина пізніше вирішила не блокувати рішення ЄС про надання Україні сьомого траншу в розмірі 500 млн євро з Європейського фонду миру, який спрямовується на військову допомогу.

Влада країни також  заборонила транзит зброї для ЗСУ через свою територію, адже нібито  турбується  про безпеку етнічних угорців на Закарпатті.

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Теги: міністр Угорщина транзит Facebook влада

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