Санкції проти Ірану: міністри ЄС погодили новий пакет обмежень

ЄС рішуче засуджує брутальне та непропорційне застосування сили іранською владою проти мирних протестувальників

Сьогодні, 23 січня міністри країн ЄС погодили новий пакет санкцій проти Ірану. Про це повідомляє Радіо «Свобода».

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«Міністри прийняли новий пакет санкцій проти Ірану, націлених на тих, хто керує репресіями. ЄС рішуче засуджує брутальне та непропорційне застосування сили іранською владою проти мирних протестувальників», — йдеться в повідомленні.

Минулого тижня джерела повідомили Reuters, що 23 січня міністри закордонних справ ЄС додадуть 37 окремих пунктів до санкцій ЄС проти Ірану.

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Нагадаємо, глава МЗС Ірану Хосейн Амір Абдоллахіян заявив про те, що країна може вийти із Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ) у відповідь на ініціативу Європарламенту внести до списку терористичних організацій «Корпус вартових ісламської революції» (КВІР).

До слова, за інформацією Інституту вивчення війни (ISW), серед іранської військової еліти назріває розкол через питання придушення протестів, які тривають кілька місяців. Нещодавні коментарі лідерів Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) відображають розбіжності, що продовжуються всередині режиму, і особливо у КВІР, з приводу протестів, вважають аналітики проєкту критичних загроз.