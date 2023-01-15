Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти росіян (список)
До списку, серед інших, потрапили російський блогер, перекладач і публіцист
Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 15 січня, підписав указ про введення в дію рішення Ради нацбезпеки і оборони України Про застосування персональних санкцій проти 198 російських пропагандистів і учасників ток-шоу на російських каналах, а також інших діячів медіасфери РФ.
Відповідний указ № 23/2023 оприлюднено на сайті глави держави.
«Ввести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 січня 2023 року "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», - йдеться в документі.
Зазначене рішення РНБО додається до указу, воно містить перелік з 198 діячів російської культури і медіасфери, проти яких вводяться персональні санкції.
До списку, серед інших, потрапили російський блогер, перекладач і публіцист:
- Дмитро Пучков (Goblin),
- політик Сергій Станкевич, генеральний продюсер російського пропагандистського телеканалу «Звезда» Борис Яновський,
- телеведуча Яна Рудковська,
- актор і телеведучий Борис Корчевников,
- російський музичний критик і журналіст Сергій Сосєдов,
- соціолог Євген Копатько,
- політолог Ростислав Іщенко, Родіон Мірошник,
- публіцист і пропагандист Володимир Корнілов,
- спортивний журналіст Дмитро Губернієв,
- режисер Андрій Кончаловський та інші пропагандисти центральних російських телеканалів, а також т. зв. російські «воєнкори».
Повний список
Раніше Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти компанії Royal Pay Europe.
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