Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти росіян (список)

До списку, серед інших, потрапили російський блогер, перекладач і публіцист

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 15 січня, підписав указ про введення в дію рішення Ради нацбезпеки і оборони України Про застосування персональних санкцій проти 198 російських пропагандистів і учасників ток-шоу на російських каналах, а також інших діячів медіасфери РФ.

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Відповідний указ № 23/2023 оприлюднено на сайті глави держави.

«Ввести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 січня 2023 року "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», - йдеться в документі.

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Зазначене рішення РНБО додається до указу, воно містить перелік з 198 діячів російської культури і медіасфери, проти яких вводяться персональні санкції.

До списку, серед інших, потрапили російський блогер, перекладач і публіцист:

Дмитро Пучков (Goblin),

політик Сергій Станкевич, генеральний продюсер російського пропагандистського телеканалу «Звезда» Борис Яновський,

телеведуча Яна Рудковська,

актор і телеведучий Борис Корчевников,

російський музичний критик і журналіст Сергій Сосєдов,

соціолог Євген Копатько,

політолог Ростислав Іщенко, Родіон Мірошник,

публіцист і пропагандист Володимир Корнілов,

спортивний журналіст Дмитро Губернієв,

режисер Андрій Кончаловський та інші пропагандисти центральних російських телеканалів, а також т. зв. російські «воєнкори».

Повний список

(для перегляду – натисніть на документ)

Раніше Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти компанії Royal Pay Europe.