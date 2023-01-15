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Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти росіян (список)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти росіян (список)
фотоз відкритих джерел

До списку, серед інших, потрапили російський блогер, перекладач і публіцист

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 15 січня,  підписав указ про введення в дію рішення Ради нацбезпеки і оборони України Про застосування персональних санкцій проти 198 російських пропагандистів і учасників ток-шоу на російських каналах, а також інших діячів медіасфери РФ.

Відповідний указ № 23/2023 оприлюднено на сайті глави держави.

«Ввести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 січня 2023 року "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», - йдеться в документі.

Зазначене рішення РНБО додається до указу, воно містить перелік з 198 діячів російської культури і медіасфери, проти яких вводяться персональні санкції.

До списку, серед інших, потрапили російський блогер, перекладач і публіцист:

  • Дмитро Пучков (Goblin),
  • політик Сергій Станкевич, генеральний продюсер російського пропагандистського телеканалу «Звезда» Борис Яновський,
  • телеведуча Яна Рудковська,
  • актор і телеведучий Борис Корчевников,
  • російський музичний критик і журналіст Сергій Сосєдов,
  • соціолог Євген Копатько,
  • політолог Ростислав Іщенко, Родіон Мірошник,
  • публіцист і пропагандист Володимир Корнілов,
  • спортивний журналіст Дмитро Губернієв,
  • режисер Андрій Кончаловський та інші пропагандисти центральних російських телеканалів, а також т. зв. російські «воєнкори».

Повний список

(для перегляду – натисніть на документ)

Раніше Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти компанії Royal Pay Europe.

Теги: санкції Володимир Зеленський актор журналіст блогер пропагандист Сергій Сосєдов телеведуча

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