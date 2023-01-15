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Перший пішов. Клірик УПЦ МП судиться із Зеленським через санкції

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Перший пішов. Клірик УПЦ МП судиться із Зеленським через санкції
В Україні санкції стосовно Вадима Новинського введено на п’ять років
фото з Facebook Новинського

Вадим Новинський добивається скасування указу президента стосовно церковників

Олігарх, екснардеп і клірик Української православної церкви (МП) Вадим Новинський оскаржує указ президента Володимира Зеленського, яким запроваджено санкції щодо окремих представників духовенства, у тому числі й стосовно нього. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані держпорталу «Судова влада України».

12 січня до Верховного суду надійшов позов Новинського. У ньому він просить суд визнати протиправним та скасувати Указу президента від 1 грудня 2022 року №820 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 1 грудня 2022 року «Про окремі аспекти діяльності релігійних організацій в Україні і застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)». Загалом до санкційного переліку потрапило 10 осіб.

Перший пішов. Клірик УПЦ МП судиться із Зеленським через санкції фото 1
дані з держпорталу «Судова влада України»

Зокрема, до Новинського застосовано 12 видів санкцій, серед яких блокування активів, обмеження торговельних операцій, запобігання виведенню капіталів за межі України, позбавлення державних нагород України, заборона на набуття у власність земельних ділянок та інші.

Перший пішов. Клірик УПЦ МП судиться із Зеленським через санкції фото 2
скріншот із указу президента

Санкції стосовно Вадима Новинського введено на п’ять років.

Раніше олігарх коментував рішення РНБО щодо застосування персональних санкцій. Він їх розцінив як переслідування за релігійні переконання.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що після перших ракетних обстрілів Києва, у ніч на 24 лютого, бізнесмен і політик Вадим Новинський зв’язався по телефону з главою російської православної церкви патріархом Кирилом, щоб повідомити йому, що почалася війна. Однак тоді лідер російської церкви не повірив, що РФ напала на Україну.

Також нагадаємо, що під час Революції гідності тодішній народний депутат Петро Порошенко у присутності інших осіб назвав Вадима Новинського «с*кой православной» за просування інтересів Московського патріархату в  Україні.

Як відомо, Вадим Новинський  володіє однією з найбільших промислово-інвестиційних груп України «Смарт-Холдинг». «Смарт-Холдинг»  об’єднує  підприємства  гірничо-металургійного  й  нафтогазового комплексів, сільського господарства, суднобудування та нерухомості. Також група входить як акціонер разом із компанією Ріната Ахметова СКМ до аграрного холдингу HarvЕast.

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Теги: церква суд РНБО санкції Володимир Зеленський Вадим Новинский

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