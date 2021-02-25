Суд Харкова постановив заблокувати Telegram-канали з даними пропагандистів Путіна
Нацкомісію просять зобов'язати інтернет-провайдерів закрити доступ до цих ресурсів
Київський районний суд Харкова ухвалив блокування Telegram-каналів, які раніше Служба безпеки України викрила на підривній діяльності.
Про це йдеться на офіційному сайті Нацкомісії.
Рішення судді було прийнято 23 лютого. Воно стосується наступних Telegram-каналів: Резидент, Леґітимний, Картель, Сплетник. Нацкомісію просять зобов'язати інтернет-провайдерів закрити доступ до цих ресурсів.
У повідомленні говориться, що на рішення суду можна подати апеляцію протягом п'яти днів, тобто до 28 лютого.
1 лютого СБУ викрила популярні українські Telegram-канали та їх адміністраторів на роботі на військову розвідку Росії.
За даними спецслужб, адміністратори Telegram-каналів на сьогодні "базуються" на території підконтрольного Росії Придністров'я.
Нагадаємо, Telegram-канали «НачШтабу» та «Черговий ООС» виявились російськими проєктами.
Раніше Служба безпеки України встановила, що популярні в Україні телеграм-канали «Легитимный» і «Резидент» працюють на Росію.
До слова, рішення Ради національної безпеки й оборони про запровадження санкцій проти «112 Україна», NewsOne і ZIK та їхнього власника Тараса Козака ґрунтується на доказах їхнього фінансування державою-агресором.
Як повідомлялося, Україна звернулася до YouTube щодо закриття каналів 112, NewsOne та Zik.