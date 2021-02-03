РНБО отримала докази фінансування каналів Медведчука з Росії (відео)

Жовква наголосив, що рішення РНБО не стосується порушення свободи слова

Рішення Ради національної безпеки й оборони про запровадження санкцій проти «112 Україна», NewsOne і ZIK та їхнього власника Тараса Козака ґрунтується на доказах їхнього фінансування державою-агресором. Про це заявив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква, пише Укрінформ.

«РНБО прийняла консолідоване рішення щодо накладення санкцій щодо трьох телеканалів та їхнього власника. Очевидно, що підставою цього стали незаперечні свідчення й докази, що ці телеканали вже довгий період часу фінансуються державою-агресором. Відповідно, держава не могла не діяти в тих умовах, коли агресія ще більше посилюється, коли Крим залишається окупованим, коли українські солдати продовжують гинути на окупованому Донбасі», – підкреслив він.

За словами Жовкви, РНБО, отримавши від СБУ «очевидні докази» фінансування відповідних каналів із Російської Федерації, ухвалила відповідне рішення щодо санкцій. Водночас Жовква наголосив, що рішення РНБО не стосується порушення свободи слова.

«Можна взяти український медіапростір і подивитися, скільки щоденно, щотижнево проводиться незалежних журналістських розслідувань, спрямованих проти президента, проти влади загалом, і вони продовжуються. Це свобода й незалежність ЗМІ. Але не варто плутати ЗМІ, не варто плутати новини і фейки, пропаганду – це зовсім різні речі», – підкреслив заступник керівника ОП.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки підтримали санкції проти каналів «112 Україна», NewsOne і ZIK нардепа Тараса Козака. Вашингтон розцінює їх як протидію зловмисному впливу Росії.

Комітет парламенту з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав санкції проти народного депутата Тараса Козака, а також восьми компаній. Рішення ухвалили 3 лютого.



