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    Україна звернулася до YouTube щодо закриття каналів 112, NewsOne та Zik

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    Телеканали &laquo;112 Україна&raquo;, NewsOne і Zik потрапили під санкції Ради національної безпеки і оборони України - Україна звернулася до YouTube щодо закриття каналів 112, NewsOne та Zik
    Телеканали «112 Україна», NewsOne і Zik потрапили під санкції Ради національної безпеки і оборони України

    Мовлення телеканалів, які потрапили під санкції, буде зупинено і в інтернеті, зазначив заступник міністра культури та інформполітики

    Україна звернулася до компаній Google і YouTube з юридично підкріпленим проханням про закриття Ютуб-каналів телеканалів «112 Україна», NewsOne і Zik, які потрапили під санкції Ради національної безпеки і оборони.

    Про це в ефірі телеканалу «Дом» заявив заступник міністра культури та інформаційної політики Тарас Шевченко.

    Він вважає, що мовлення телеканалів, які потрапили під санкції, буде зупинено і в інтернеті, оскільки в практиці великих інтернет-майданчиків подібний досвід уже є.

    «У більшості випадків великі компанії позитивно реагують на запити, коли держава апелює питаннями національної безпеки. І позитивно розглядають ці звернення, тому ми віримо, що наше звернення також буде розглянуте позитивно», – зазначив заступник міністра культури та інформполітики.

    Нагадаємо, головна редакторка кремлівського пропагандистського ресурсу RT Маргарита Симоньян пропонує роботу співробітникам заблокованих телеканалів NewsOne, ZIK і «112 Україна». 

    Голова Служби безпеки України Іван Баканов назвав рішення РНБО щодо запровадження санкцій проти телеканалів 112, NewsOne та Zik послідовним кроком української влади в боротьбі з російською гібридною агресією. 

    Також секретар РНБО допустив продовження закриття антиукраїнських каналів.

    До слова, у середу Зеленський зустрівся з керівниками телеканалів, щоб заспокоїти їх через санкції РНБО. Також президент пояснив послам G7 та ЄС, чому запровадив санкції проти телеканалів Медведчука.

    Зазначимо, МВС готується до можливих силових провокацій через санкції РНБО.

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    Теги: ЗМІ телебачення Google санкції Україна Міністерство інформаційної політики YouTube
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