Суд відмовився відводити суддів, що розглядають апеляції ексберкутівців
Ухвала оскарженню не підлягає
Київський апеляційний суд відмовив у задоволенні заяви представника потерпілих Вікторії Дайнеки щодо відводу усьому складу колегії суддів, які розглядають апеляції на продовження запобіжних заходів усім 5 ексберкутівцям, яких звинувачують у розстрілах під час Майдану в 2014 році.
Про це заявила головуюча суддя колегії, яку намагалися відвести, Маргарита Васильєва, повідомляє Укрінформ.
«Колегія суддів постановила відмовити у задоволенні заяви про відвід. Ухвала оскарженню не підлягає», – сказала Васильєва.
За її словами, повний текст ухвали буде проголошено 3 січня.
Розгляд справи триває.
Один із новопризначених прокурорів у справі ексберкутівців Сергій Куций підтвердив, що обвинувачені є у списках на обмін утримуваними особами, запланованого на 29 грудня, і заявив, що сторона обвинувачення підтримує їхні апеляційні скарги.
Потерпілі ж виступають категорично проти задоволення апеляційних скарг ексберкутівців.