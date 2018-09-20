Суд залишив мера Ужгорода на посаді



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Міський голова Ужгорода Богдан Андріїв

Обласна прокуратура просила відсторонити Андріїва від посадових обов’язків на час розслідування справи про зловживання коштами

Ужгородський міськрайонний суд не задовільнив клопотання прокуратури Закарпатської області та залишив мера Ужгорода Богдана Андріїва на посаді.

Про це повідомив на судовому засіданні суддя Олег Придачук, пише «Радіо Свобода».

Обласна прокуратура просила відсторонити Андріїва від посадових обов’язків на час розслідування справи про зловживання коштами під час реконструкції архітектурно-історичної пам’ятки «Совине гніздо».

Однак суд не підтримав прокурора у твердженні, що підозрюваний, перебуваючи на посаді «може знищити докази кримінального правопорушення та здійснити незаконний вплив на свідків злочину».

Захист залучив у якості свідків співробітників Ужгородського міськвиконкому. Вони заперечили виконання неправомірних наказів мера.

Крім того, серед свідків був голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль, який закликав залишити мера на посаді.

«Ми вступаємо в осінньо-зимовий період. Дуже важкий і фінансово, і економічно для України і для області. Ми з мером у цих питаннях взаємодіємо», – заявив він.

За твердженнями Москаля, кримінальне провадження порушили у 2015 році. Воно стосується екс-мера Ужгорода, який підписував контракт з польською організацією на отримання ґранту.

Нагадаємо, 6 вересня меру міста Ужгород Богдану Андріїву суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з визначенням застави 440 тисяч гривень. Згодом за нього було внесено заставу.

Як відомо, меру Ужгорода було вручено підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 статті 191 ККУ, тобто привласнення та розтрата майна шляхом зловживання службового становища в особливо великому розмірі. А також ч. 2 статті 28 ККУ - ч.2 статті 366 ККУ, тобто співучасть у підробці документів.

У лютому було скеровано до суду кримінальне провадження щодо засновника приватного товариства та інженера технічного нагляду, які здійснювали реконструкцію пам’ятки архітектури національного значення «Амбар та винний льох XVII століття» (відоме як «Совине гніздо»), у привласненні 6,5 мільйонів гривень та за підробку документів.

Зараз у рамках нового кримінального провадження правоохоронці з'ясовують роль мера Ужгорода у можливому сприянні цьому керівнику у привласненні тих же 6,5 млн грн.