Прокуратура вручила підозру меру Ужгорода
-
Розсилка
Богдану Андріїву вручили підозру щодо обставин реконструкції культурно-історичного центру «Совине гніздо»
Ужгородському міському голові Богдану Андріїву вручено підозру, пов'язану з обставинами реконструкції культурно-історичного центру «Совине гніздо».
Про це повідомила прес-служба Ужгородської міськради.
«Сьогодні, 29 серпня 2018 року, у першій половині дня обласний прокурор Закарпаття Володимир Гаврилюк вручив Ужгородському міському голові Богдану Андріїву підозру щодо обставин реконструкції культурно-історичного центру «Совине гніздо», - йдеться в повідомленні.
Водночас у мерії стверджують, що є офіційна технічна документація з державного органу, яка підтверджує відсутність матеріальних збитків державі або громаді міста. «Ці матеріали наразі оформлюються захисниками та згодом будуть подані до органу досудового розслідування, - йдеться у повідомленні.
В Ужгородській міськраді також заявляють, що всі тендерні процедури з реконструкції «Совиного гнізда» були проведені та роботи розпочаті до набуття Богданом Андріївим повноважень.
Реконструкцію історичного комплексу «Совине гніздо» в Ужгороді проводили у 2015 році у рамках Програми транскордонного співробітництва «Польща— Білорусь— Україна 2007–2013». «Совине гніздо» — це архітектурна пам'ятка національного значення, датована 1781 роком. Споруда належить до службового типу приміщень і є прикладом побудови господарських об'єктів. Нині тут проводять фестивалі вина, конференції, культурні заходи.