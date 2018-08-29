Прокуратура вручила підозру меру Ужгорода



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Фото: waterpolo.uzhgorod.ua Міський голова Ужгорода Богдан Андріїв

Богдану Андріїву вручили підозру щодо обставин реконструкції культурно-історичного центру «Совине гніздо»

Ужгородському міському голові Богдану Андріїву вручено підозру, пов'язану з обставинами реконструкції культурно-історичного центру «Совине гніздо».

Про це повідомила прес-служба Ужгородської міськради.

«Сьогодні, 29 серпня 2018 року, у першій половині дня обласний прокурор Закарпаття Володимир Гаврилюк вручив Ужгородському міському голові Богдану Андріїву підозру щодо обставин реконструкції культурно-історичного центру «Совине гніздо», - йдеться в повідомленні.

Водночас у мерії стверджують, що є офіційна технічна документація з державного органу, яка підтверджує відсутність матеріальних збитків державі або громаді міста. «Ці матеріали наразі оформлюються захисниками та згодом будуть подані до органу досудового розслідування, - йдеться у повідомленні.

В Ужгородській міськраді також заявляють, що всі тендерні процедури з реконструкції «Совиного гнізда» були проведені та роботи розпочаті до набуття Богданом Андріївим повноважень.

Реконструкцію історичного комплексу «Совине гніздо» в Ужгороді проводили у 2015 році у рамках Програми транскордонного співробітництва «Польща— Білорусь— Україна 2007–2013». «Совине гніздо» — це архітектурна пам'ятка національного значення, датована 1781 роком. Споруда належить до службового типу приміщень і є прикладом побудови господарських об'єктів. Нині тут проводять фестивалі вина, конференції, культурні заходи.