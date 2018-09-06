Меру Ужгорода обрали запобіжний захід: арешт із можливістю застави



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Міський голова Ужгорода Богдан Андріїв

Адвокат Андріїва повідомив, що до кінця дня його підзахисний внесе заставу

Меру міста Ужгород Богдану Андріїву суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з визначенням застави 440 тисяч гривень.

Про це повідомляє Мukachevo.net.

Відповідне рішення в четвер, 6 вересня, виніс суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області.

Адвокат Андріїва повідомив, що до кінця дня його підзахисний внесе заставу.

Зазначається, що на судове засідання разом з мером прийшов голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль, який був готовий взяти мера Андріїва на поруки.

Нагадаємо, меру Ужгорода було вручено підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 статті 191 ККУ, тобто привласнення та розтрата майна шляхом зловживання службового становища в особливо великому розмірі. А також ч. 2 статті 28 ККУ - ч.2 статті 366 ККУ, тобто співучасть у підробці документів.

У лютому було скеровано до суду кримінальне провадження щодо засновника приватного товариства та інженера технічного нагляду, які здійснювали реконструкцію пам’ятки архітектури національного значення «Амбар та винний льох XVII століття» (відоме як «Совине гніздо»), у привласненні 6,5 мільйонів гривень та за підробку документів.

Зараз у рамках нового кримінального провадження правоохоронці з'ясовують роль мера Ужгорода у можливому сприянні цьому керівнику у привласненні тих же 6,5 млн грн.