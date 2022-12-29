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Світлина Залужного у Раді вразила соцмережі (фото)

Юрій Лящук
glavcom.ua
Світлина Залужного у Раді вразила соцмережі (фото)
Залужний був присутній у Раді під час виступу Зеленського
фото: Andrii Nesterenko

Фотографам вдалось зафіксувати мить, коли головнокомандувач проникливо поглянув вгору

У соцмережах активно обговорюють фото головнокомандувача Валерія Залужного, який був присутній у Верховній Раді під час вчорашнього виступу Володимира Зеленського.

Фотографам вдалось зафіксувати мить, коли головнокомандувач проникливо поглянув вгору. Світлина, яку зробив у Верховній Раді фотограф Андрій Нестеренко, є дуже промовистою.

Українцям сподобався образ генерала, який думками був десь далеко, можливо, на фронті з простими солдатами.

Світлина Залужного у Раді вразила соцмережі (фото) фото 1

У своїй більшості користувачі соцмереж дякували Валерію Залужному за величезну самовіддачу українському народу від початку повномасштабного вторгнення. Дехто припускав, що головнокомандувач вже планує майбутні операції на фронті.

Світлина Залужного у Раді вразила соцмережі (фото) фото 2

Якщо переглянути лише маленький відсоток від того, що писали люди у коментарях під світлиною, можна зрозуміти, що український генерал їх неабияк надихає до боротьби.

Світлина Залужного у Раді вразила соцмережі (фото) фото 3

Не обійшлось й без гумору. Один користувач Facebook припустив, що Валерій Залужний вже задумався над майбутніми втратами ворога. Про це красномовно говорить коментар про «200 тис.»

Світлина Залужного у Раді вразила соцмережі (фото) фото 4

Раніше Залужний отримав різдвяний подарунок від британського адмірала.

Нагадаємо, триває 309 доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог продовжує ведення наступальних дій на Бахмутському і Авдіївському напрямках та намагається покращити тактичне положення на Лиманському напрямках. На інших напрямках противник обороняється.

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Теги: Валерій Залужний ЗСУ війна Володимир Зеленський Україна Верховна Рада

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