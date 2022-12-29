Світлина Залужного у Раді вразила соцмережі (фото)

Залужний був присутній у Раді під час виступу Зеленського

Фотографам вдалось зафіксувати мить, коли головнокомандувач проникливо поглянув вгору

У соцмережах активно обговорюють фото головнокомандувача Валерія Залужного, який був присутній у Верховній Раді під час вчорашнього виступу Володимира Зеленського.

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Фотографам вдалось зафіксувати мить, коли головнокомандувач проникливо поглянув вгору. Світлина, яку зробив у Верховній Раді фотограф Андрій Нестеренко, є дуже промовистою.

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Українцям сподобався образ генерала, який думками був десь далеко, можливо, на фронті з простими солдатами.

У своїй більшості користувачі соцмереж дякували Валерію Залужному за величезну самовіддачу українському народу від початку повномасштабного вторгнення. Дехто припускав, що головнокомандувач вже планує майбутні операції на фронті.

Якщо переглянути лише маленький відсоток від того, що писали люди у коментарях під світлиною, можна зрозуміти, що український генерал їх неабияк надихає до боротьби.

Не обійшлось й без гумору. Один користувач Facebook припустив, що Валерій Залужний вже задумався над майбутніми втратами ворога. Про це красномовно говорить коментар про «200 тис.»

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Раніше Залужний отримав різдвяний подарунок від британського адмірала.

Нагадаємо, триває 309 доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог продовжує ведення наступальних дій на Бахмутському і Авдіївському напрямках та намагається покращити тактичне положення на Лиманському напрямках. На інших напрямках противник обороняється.