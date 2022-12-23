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Головний Рабин України зустрівся із Залужним (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Головний Рабин України зустрівся із Залужним (фото)
Моше Реувен Асман / Facebook

Асман: «П’ятий день Хануки – день особливих чудес»

Головний рабин України Моше Реувен Асман опублікував фото з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. 

«П’ятий день Хануки – день особливих чудес», – підписав він фото у Facebook.

Головний Рабин України зустрівся із Залужним (фото) фото 1

Нагадаємо, свято Ханука, що не має фіксованої дати і щороку припадає на різні дні, у 2022 році настає увечері 18 грудня і триватиме до 26 грудня.

Це юдейське свято також називають «Святом восьми свічок» або «Святом вогнів». Головним його символом є світильник ханукія із запаленими вісьмома свічками. Сьогодні увечері запалюють першу свічку.

Раніше головний рабин України звернувся до всіх євреїв, які живуть в Росії і порадив їм репатріюватися. Він зазначив, що поки що з РФ легше поїхати, ніж із СРСР, але поступово закривається залізна завіса. В Росії люди зараз у більшій безпеці, але у духовному розумінні вони – раби. Вони бояться і підтакують владі, яка чинить справжнє зло.

Також Асман просив Ізраїль допомогти врятувати захисників Маріуполя

Як відомо, російського посла в Ізраїлі викликали в МЗС країни після того, як очільник російського МЗС Сергій Лавров висловився про єврейську кров у Гітлера. Лавров назвав євреїв «найзапеклішими антисемітами», чим неабияк обурив МЗС Ізраїлю.

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Теги: Валерій Залужний Ізраїль свято

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