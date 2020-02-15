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    Політика

    Своєю заявою про Оман Богдан натякнув, що залишається у грі, – народний депутат

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    Своєю заявою про Оман Богдан натякнув, що залишається у грі, – народний депутат

    Якщо він стане самостійним гравцем, тоді країні стане весело – Величкович

    Своїм листом про поїздку Володимира Зеленського в Оман колишній голова Офісу президента Андрій Богдан дав зрозуміти, що не збирається йти з політики.

    Про це заявив народний депутат партії «Європейська солідарність» Микола Величкович, – повідомляє «Прямий». 

    «Я думаю, що Україна підійшла до межі, де Богдан вже не міг виконувати певні доручення. Це є зовнішньополітичні зв’язки з певними країнами – те, в чому Богдан не був сильний, з різних причин. Він виконав своє завдання. Гадаю, що той лист, який він випустив – одна з останніх його відповідей про Оман, – це було попередження, що гра продовжується. Думаю, він багато що може сказати. І тепер буде дуже цікаво, де він опиниться найближчим часом. Чомусь я сумніваюся, що він буде у владній команді. І якщо він стане самостійним гравцем, тоді країні стане весело», – сказав депутат.

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