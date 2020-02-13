На прощання Богдан розкрив деталі скандального візиту Зеленського в Оман (Документ) документ



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Президент України Володимир Зеленський на початку січня відвідав Оман

В Офісі президента заявили, що український президент літав в Оман з приватною метою і за особисті гроші

Поїздка президента Володимира Зеленського до Султанату Оман не була офіційним візитом, не мала офіційного статусу, здійснювалася з приватною метою і за власні кошти.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на відповідь керівника Офісу президента Андрія Богдана від 7 лютого (а вже 11 лютого Зеленський звільнив Богдана із займаної посади - «Главком»).

«Відтак організаційно-протокольне забезпечення президента України до Оману не здійснювалося, делегація не передбачалася. Стосовно проживання президента у п’ятизірковому готелі Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel, його перельоту разом з дружиною до Оману рейсовим літаком, а також суми, яку він сплатив за переліт і проживання готелі, зауважимо, що приватна подорож передбачає витрати на неї, а вся інша запитувана інформація буде оприлюднена в декларації президента у відповідний до законодавства термін», - додали в Офісі президента.

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Нагадаємо, що група народних депутатів направила запит, в якому цікавилася організацією і метою візиту Володимира Зеленського до Оману на початку січня 2020 року (у запиті зазначалося, що Європейський союз включив Оман до списку «чорних офшорів»), програмою, складом делегації, а також результатами візиту глави держави в розрізі забезпечення зовнішньополітичних інтересів України на Близькому Сході.

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Раніше Державне управління справами надало відповідь на запит «Главкома», що не здійснювало оплату витрат і не забезпечувало організацію перевезення повітряними суднами державіаційного підприємства «Україна» президента Володимира Зеленського до Оману у січні 2020 року.

Крім цього, Міністерство закордонних справ України на запит «Главкома» про те, чи було долучене МЗС до підготовки візиту глави держави до Оману інформацію не надало. В міністерстві лише повідомили про відправлення нашого запиту до Офісу президента.

Як повідомлялося, вранці 5 січня президент Володимир Зеленський з родиною залишив Україну і без розголосу поїхав відпочивати в Оман. Там Зеленський відпочивав на узбережжі Оманської затоки поблизу столиці країни – міста Маската.

Проживав президент в п’ятизірковому готелі Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel. Цей готель – один з найрозкішніших в Омані. Вартість однієї ночі доходить до 4000 євро (якщо жити в президентському люксі).

9 січня Зеленський повернувся з Оману на бізнес-джеті. Журналісти перевірили дані прибуття літака в аеропорт Жуляни, і визначили що рейсом з Маскату в 2:37 ночі прибув літак Bombardier BD-700-1A10 Global Express 6000, з хвостовим номером 9H-VJN.

Вартість оренди такого чартера може складати від 8.5 до 10 тис. доларів США за годину. Лише за чистий час перельоту з Маскату у Київ довжиною 7.5 годин, Зеленський мав заплатити від 63 до 75 тисяч доларів.

До відома, Зеленський досі не задекларував свій відпочинок в Омані, як і перельоти чартерами.

Також нардеп Олексій Гончаренко звернувся до НАЗК із повідомленням про правопорушення Зеленського. Він же вимагає від Зеленського задекларувати поїздку до Оману