В країні величезний скандал. Цієї ночі на Банковій ніхто не засне, - Бутусов



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В Оман прилітав секретар Ради безпеки Росії, коли там був Володимир Зеленський

Історія з Оманом може глобально обрушити довіру до керівництва України, зазначив журналіст

Журналіст Юрій Бутусов заявив, що після розслідування журналістів «Схеми», які з'ясували, що секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев прилітав у місто Маскат в Омані, коли там перебував президент України Володимир Зеленський, в Офісі президента на вулиці Банковій «ніхто не засне».

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

«Радіо Свобода», некомерційний засіб масової інформації, який офіційно фінансує Конгрес США, опублікувало інформацію з посиланням на свої неназвані джерела, про збіг перебування президента України Володимира Зеленського з главою Ради безпеки РФ Миколою Патрушевим січні в Омані, давши зрозуміти, що у них можливо, була таємна зустріч. Сьогодні це, безумовно, головна проблема національної безпеки, і ця історія може глобально обрушити довіру до керівництва України», - зазначив Бутусов.

Він нагадав, що Зеленський раніше публічно заперечував будь-які таємні зустрічі з представниками Путіна.

«Більше того, офіс президента публічно спростував факт зустрічі і зараз, і заявив, що буде подавати в суд проти «Радіо Свободи» за поширення дезінформації. І в ситуації з будь-яким іншим ЗМІ це виглядало було цілком достатньо для того, щоб пояснити свою позицію. Але тільки не зараз», - написав журналіст.

Бутусов зазначив, що «Радіо Свобода» - це не тільки ЗМІ, а й фактично інформаційне представництво американської зовнішньої політики.

«І в разі порушення будь-яких стандартів роботи - контроль зберігається в руках Вашингтона. Таким чином, в очах усього світу, таємні джерела «Радіо Свобода», яке натякнуло про можливість таємних контактів з Патрушевим Зеленського і мера Харкова Кернеса - це або американські офіційні особи, або ті, кого редактори вважають такими, що заслуговують довіри згідно з американськими стандартами. Можна оштрафувати «Радіо Свободи» в суді - і змусити Конгрес США заплатити великі гроші за поширення дезінформації про президента України. Але перш за все, треба добре зважити наслідки суду, і силу своїх аргументів», - пояснив він.

За його словами, поки ситуація з відпочинком в Омані виглядає так - США, поки неофіційно, через своє ЗМІ, дискредитували заяви президента України і його адміністрації, і винесли підозру Зеленському у веденні таємної дипломатії з керівництвом РФ, за спиною наших американських союзників.

«Якщо офіс президента адекватно оцінює ситуацію, то сьогодні там ніхто не буде спати, і всі дипломатичні і політичні канали будуть працювати над підготовкою публічного роз'яснення. Не хочу поспішати з оцінками, дуже хочу почути офіційну публічну реакцію президента і його офісу після публікації сенсаційного розслідування. Це занадто серйозна тема для легковажних коментарів. Чому важливо побачити офіційну реакцію? Тому що тільки у відповідь на заяву Києва щодо «Радіо Свободи» обов'язково будуть змушені відповісти американські дипломати і державний департамент. Ситуація безпрецедентна. Сьогодні Оман - це не просто інформаційна хвиля. Це питання довіри до української влади. Це авторитет України на міжнародній арені. Ця інформаційна хвиля може викликати глибоку системну кризу» - резюмував Бутусов.

Нагадаємо, на прощання Андрій Богдан офіційно відповів, що поїздка президента Володимира Зеленського до Султанату Оман не була офіційним візитом, не мала офіційного статусу, здійснювалася з приватною метою і за власні кошти.

Раніше Державне управління справами надало відповідь на запит «Главкома», що не здійснювало оплату витрат і не забезпечувало організацію перевезення повітряними суднами державіаційного підприємства «Україна» президента Володимира Зеленського до Оману у січні 2020 року.

Крім цього, Міністерство закордонних справ України на запит «Главкома» про те, чи було долучене МЗС до підготовки візиту глави держави до Оману інформацію не надало. В міністерстві лише повідомили про відправлення нашого запиту до Офісу президента.

Як повідомлялося, вранці 5 січня президент Володимир Зеленський з родиною залишив Україну і без розголосу поїхав відпочивати в Оман. Там Зеленський відпочивав на узбережжі Оманської затоки поблизу столиці країни – міста Маската.

Проживав президент в п’ятизірковому готелі Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel. Цей готель – один з найрозкішніших в Омані. Вартість однієї ночі доходить до 4000 євро (якщо жити в президентському люксі).

9 січня Зеленський повернувся з Оману на бізнес-джеті. Журналісти перевірили дані прибуття літака в аеропорт Жуляни, і визначили що рейсом з Маскату в 2:37 ночі прибув літак Bombardier BD-700-1A10 Global Express 6000, з хвостовим номером 9H-VJN.

Вартість оренди такого чартера може складати від 8.5 до 10 тис. доларів США за годину. Лише за чистий час перельоту з Маскату у Київ довжиною 7.5 годин, Зеленський мав заплатити від 63 до 75 тисяч доларів.

До відома, Зеленський досі не задекларував свій відпочинок в Омані, як і перельоти чартерами.

Також нардеп Олексій Гончаренко звернувся до НАЗК із повідомленням про правопорушення Зеленського. Він же вимагає від Зеленського задекларувати поїздку до Оману