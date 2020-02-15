У Києві проходить з'їзд партії «Слуга народу»



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У програмі - переобрання Вищої ради партії

У Києві сьогодні у офісному центрі «Парковий» проходить з'їзд партії «Слуга народу».

О 9:30 проходила екскурсія для журналістів у громадському хабі партії «Слуга народу». З 10:00 до 11:00 пройде тренінг для голів ОТГ та депутатів місцевих рад щодо децентралізації.

З 12:00 за планом - третій етап четвертого з'їзду партії.

За словами організаторів, у програмі з'їзду заплановані обговорення ідеології партії, обговорення нової редакції статуту партії, переобрання Вищої ради партії та обговорення стратегічних позицій щодо місцевих виборів.

Упродовж двох днів, 15 та 16 лютого, Центр освіти партії «Слуга Народу» проводить навчання для новообраних депутатів рад і голів обласних територіальних громад.

Нагадаємо, Володимир Зеленський розпочав сьогодні дводенний офіційний візит до Німеччини, де він долучиться до міжнародної безпекової конференції у Мюнхені, одним з головних питань якої заявлено проблему з врегулювання російсько-українського збройного конфлікту на Донбасі.

Візит проходить на тлі гучного політичного скандалу з приводу зустрічі Зеленського з наближеним до Путіна російським силовиком Патрушевим, яка нібито мала місце під час новорічного відпочинку президента в Омані.