«Слуги» обрали нове керівництво партії



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Партія збільшила кількість членів вищоъ ради з чотирьох до восьми, обрала нових членів

Сьогодні на з’їзді партія «Слуга народу» оновила вищу раду: збільшила кількість членів з чотирьох до восьми, обрала нових членів, передає кореспондент «Главкома».

До вищої ради увійшли: Анатолій Остапенко, Євгенія Кравчук (заступниця глави фракції), Олександр Качура, Роман Грищук, Вадим Галайчук, Ольга Коваль, Артем Культенко та Сергій Кострійчук.

Водночас Сергій Трофімов склав повноваження члена Вищої ради партії «Слуга Народу». «Головний звіт нашої роботи – історична монобільшість, безпрецедентна довіра людей, наша перемога й перемога Президента Володимира Зеленського», – підсумував Сергій Трофімов, виступаючи на з’їзді.

Як повідомлялось, у Києві сьогодні у офісному центрі «Парковий» проходить з'їзд партії «Слуга народу».

Упродовж двох днів, 15 та 16 лютого, Центр освіти партії «Слуга Народу» проводить навчання для новообраних депутатів рад і голів обласних територіальних громад.

Нагадаємо, Володимир Зеленський розпочав сьогодні дводенний офіційний візит до Німеччини, де він долучиться до міжнародної безпекової конференції у Мюнхені, одним з головних питань якої заявлено проблему з врегулювання російсько-українського збройного конфлікту на Донбасі.