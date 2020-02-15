Трофімов розповів, чи підуть вслід за Богданом у відставку заступники голови Офісу президента



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Трофимов припустив, що прихід Андрія Єрмака на посаду глави ОП на його напрямку роботи не позначиться

Ні Тимошенко, ні інші заступники не збираються

Перший заступник глави Офісу президента Сергій Трофимов сказав, що ні він, ні інші заступники не збираються у відставку слідом за Андрієм Богданом.

«Офіс працює. Ні Тимошенко, ні інші заступники не збираються [у відставку], всі працюють», - сказав у кулуарах з'їзду партії «Слуга народу».

Трофимов припустив, що прихід Андрія Єрмака на посаду глави ОП на його напрямку роботи не позначиться.

Нагадаємо, що 11 лютого президент Володимир Зеленський зробив знакову кадрову ротацію: звільнив з посади глави Офісу президента Андрія Богдана та призначив на це місце свого помічника Андрія Єрмака,

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Джерело: LB.ua