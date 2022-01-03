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    Святий Миколай чи Дід Мороз? Google пояснив, чому Україна – це не Росія (графіка)

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    Святий Миколай чи Дід Мороз? Google пояснив, чому Україна – це не Росія (графіка)

    Гугління святого Миколая перемагає Діда Мороза у всій Україні

    Найприкметнішою відмінністю України від Росії в частині гугління культурних речей є культ святого Миколая. Про це повідомляє Googletrends_ua.

    На оприлюднених мапах видно, що гугління святого Миколая перемагає Діда Мороза у всій Україні за весь час спостережень (з 2004 року і досьогодні).

    Тим часом у всій Росії перемагає гугління Діда Мороза.

    Така ж картина і за останні три тижні.

    Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко привітав українців з Новим роком та Різдвом Христовим новорічним мультфільмом. У мультику Кличко показує святому Миколаю столицю.

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    Теги: Росія Україна новорічні свята
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    Святий Миколай чи Дід Мороз? Google пояснив, чому Україна – це не Росія (графіка)