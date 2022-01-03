Святий Миколай чи Дід Мороз? Google пояснив, чому Україна – це не Росія (графіка)

Гугління святого Миколая перемагає Діда Мороза у всій Україні

Найприкметнішою відмінністю України від Росії в частині гугління культурних речей є культ святого Миколая. Про це повідомляє Googletrends_ua.

На оприлюднених мапах видно, що гугління святого Миколая перемагає Діда Мороза у всій Україні за весь час спостережень (з 2004 року і досьогодні).

Тим часом у всій Росії перемагає гугління Діда Мороза.

Така ж картина і за останні три тижні.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко привітав українців з Новим роком та Різдвом Христовим новорічним мультфільмом. У мультику Кличко показує святому Миколаю столицю.