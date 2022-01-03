Святий Миколай чи Дід Мороз? Google пояснив, чому Україна – це не Росія (графіка)
Гугління святого Миколая перемагає Діда Мороза у всій Україні
Найприкметнішою відмінністю України від Росії в частині гугління культурних речей є культ святого Миколая. Про це повідомляє Googletrends_ua.
На оприлюднених мапах видно, що гугління святого Миколая перемагає Діда Мороза у всій Україні за весь час спостережень (з 2004 року і досьогодні).
Тим часом у всій Росії перемагає гугління Діда Мороза.
Така ж картина і за останні три тижні.
Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко привітав українців з Новим роком та Різдвом Христовим новорічним мультфільмом. У мультику Кличко показує святому Миколаю столицю.