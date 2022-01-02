Військову «захейтили» через участь у привітанні Зеленського. Вона відповіла критикам

Старший сержант Борисовська відреагувала на критику та булінг іронічним дописом

Старший сержант ЗСУ Наталія Борисовська, яка із 2014 року захищає Україну від російської агресії у складі ЗСУ, поскаржилася на хвилю негативу з боку деяких користувачів соціальної мережі. У своєму дописі військова зазначила, що через її участь у новорічному привітанні президента, запис якого Зеленський здійснював в оточенні лікарів, спортсменів, військовослужбовців тощо, наразі вона піддається булінгу з боку критиків чинного президента.

За словами Борисовської, її навіть почали звинувачувати у зраді через нібито «легалізацію» чинного президента за допомогою присутності поруч із ним у кадрі.

«Виявляється, я була героєм на війні лише тоді, коли була до смаку політичним вподобанням, ну а так я – зрадник цілої держави», – зазначила Борисовська, іронічно запропонувавши Державному бюро розслідувань надіслати їй відповідну повістку.

Наталія Борисовська додала, що готова звільнити своє місце в окопі для будь-кого з критиків, що переважно воюють та борються за справедливість лише у соціальних мережах.

«Я то все витримаю, але щиро маю надію, що весь цей ср*ч без будь-якої конструктивної логіки і незнання внутрішньої кухні армії (що таке наказ і як його виконувати) не перекинеться на справжніх Героїв України, що були поруч зі мною», – підсумувала військова.

Зазначимо, Наталія Борисовська – старший сержант Збройних сил України, у Збройних силах вже понад 10 років. Уклавши перший контракт ще до війни, Борисовська з початком збройного протистояння на Сході України перекваліфікувалася з діловода на розвідницю. Згодом стала командиром розвідувального відділення у складі 42 мотопіхотного батальйону ЗСУ, з яким пройшла багаточисельні «гарячі точки» на Сході України. За якийсь час Борисовська залишила службу, але 2018 році повернулася, уклавши контракт з одним з підрозділів Сил спеціальних операцій, де проходить службу і зараз.

Нагадаємо, у новорічну ніч 31 грудня 2021 року президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян із новорічним привітанням. У відеоролику, який транслювали українські телеканали, президент виголошував свою новорічну промову в компанії українських спортсменів, військовослужбовців, культурних діячів тощо. Була присутня на урочистому заході і Наталія Борисовська, яка сиділа за святковим столом ліворуч від глави держави.

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