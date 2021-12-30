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    Кличко новорічним мультиком привітав українців зі святами (відео)

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    Кадр із новорічного мільтфільму Віталія Кличка - Кличко новорічним мультиком привітав українців зі святами (відео)
    Кадр із новорічного мільтфільму Віталія Кличка
    фото: пресслужба Віталія Кличка

    У мільтфільмі Віталій Кличко зі святим Миколаєм пролетіли над Києвом

    Мер Києва Віталій Кличко привітав українців з Новим роком та Різдвом Христовим. На своїй сторінці у Facebook він оприлюднив новорічний мультфільм.

    У мультику Кличко показує святому Миколаю столицю. На парашуті вони пролітають над знаковими об’єктами, що побудували чи оновили в Києві останніми роками: поряд із найбільшим державним прапором, однією з нових станцій Борщагівської лінії швидкісного трамвая. Зупиняються в столичному зоопарку біля оновленого вольєра слона Хораса.

    Далі святий Миколай з Кличком проїжджають на велосипедах оновленою Пейзажною алеєю та велосипедно-пішохідним мостом.

    Святий Миколай випробовує один з дитячих майданчиків у новому садочку та грає в баскетбол на території новозбудованої школи.

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    Кличко новорічним мультиком привітав українців зі святами (відео)
    Кличко новорічним мультиком привітав українців зі святами (відео)
    Кличко новорічним мультиком привітав українців зі святами (відео)
    Кличко новорічним мультиком привітав українців зі святами (відео)
    Кличко новорічним мультиком привітав українців зі святами (відео)
    Кличко новорічним мультиком привітав українців зі святами (відео)
    Кличко новорічним мультиком привітав українців зі святами (відео)
    фото: пресслужба Віталія Кличка

    Завершують свою прогулянку Віталій Кличко зі святим Миколаєм біля головної ялинки країни – на Софійській площі.

    «Здоров’я вам, миру, добра і радості! Ми все подолаємо. З Новим Роком та Різдвом Христовим!» – зазначив у дописі до мультфільму Кличко.

    Теги: Віталій Кличко Київ новорічні свята
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    Кличко новорічним мультиком привітав українців зі святами (відео)