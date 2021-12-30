Кличко новорічним мультиком привітав українців зі святами (відео)

У мільтфільмі Віталій Кличко зі святим Миколаєм пролетіли над Києвом

Мер Києва Віталій Кличко привітав українців з Новим роком та Різдвом Христовим. На своїй сторінці у Facebook він оприлюднив новорічний мультфільм.

У мультику Кличко показує святому Миколаю столицю. На парашуті вони пролітають над знаковими об’єктами, що побудували чи оновили в Києві останніми роками: поряд із найбільшим державним прапором, однією з нових станцій Борщагівської лінії швидкісного трамвая. Зупиняються в столичному зоопарку біля оновленого вольєра слона Хораса.

Далі святий Миколай з Кличком проїжджають на велосипедах оновленою Пейзажною алеєю та велосипедно-пішохідним мостом.

Святий Миколай випробовує один з дитячих майданчиків у новому садочку та грає в баскетбол на території новозбудованої школи.

Завершують свою прогулянку Віталій Кличко зі святим Миколаєм біля головної ялинки країни – на Софійській площі.

«Здоров’я вам, миру, добра і радості! Ми все подолаємо. З Новим Роком та Різдвом Христовим!» – зазначив у дописі до мультфільму Кличко.