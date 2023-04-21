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Танки Leopard: Німеччина, Польща та Україна підписали угоду

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Танки Leopard: Німеччина, Польща та Україна підписали угоду
НАТО передасть Україні 160 одиниць танків Leopard
фото ілюстративне

Витрати на підтримку бази з ремонту Leopard становитимуть 150-200 млн євро на рік

Німеччина, Польща та Україна підписали угоду про створення центру з ремонту танків Leopard, пошкоджених у боях із російськими окупантами. Про це заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус під час наради у форматі «Рамштайн», передає Reuters.

Зазначається, що цей центр може розпочати роботу вже наприкінці травня.

Пісторіус зазначив, що вже досягнуто домовленості про те, як ця база ремонту фінансуватиметься, і що витрати на її підтримку становитимуть 150-200 млн євро на рік.

Крім того, міністр прокоментував плани запросити Україну вступити до НАТО, і сказав, що всі «бачать Україну як майбутнього члена Альянсу», але поки що основна увага має бути зосереджена на військовій підтримці України.

Раніше повідомлялося, що НАТО передасть Україні 160 одиниць танків Leopard. Захід готується до затяжної війни.

Нагадаємо, триває 422-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник ціною великих втрат основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби на них відбито понад 60 атак противника. Найзапекліші бої ведуться за місто Бахмут.

Теги: танки Україна війна Німеччина Польща

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