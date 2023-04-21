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Запеклі бої за Бахмут і висока загроза ракетних ударів: дані Генштабу

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Запеклі бої за Бахмут і висока загроза ракетних ударів: дані Генштабу
За добу ЗСУ відбили понад 60 атак противника
фото: Генштаб ЗСУ

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 21 квітня

Триває 422-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник ціною великих втрат основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби на них відбито понад 60 атак противника. Найзапекліші бої ведуться за місто Бахмут. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 21 квітня.

Ворожі удари по Україні

Протягом минулої доби РФ завдала 23 авіаційних удари. Сьогодні вночі ворог застосував близько 10 БпЛА типу «Шахед-136» (інформація уточнюється), вісім із яких - знищено нашими захисниками.

Також російські агресори здійснили 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед мирного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається досить високою.

Ситуація на оперативних напрямках

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

Протягом минулої доби противник обстріляв населені пункти Янжулівка, Галаганівка і Грем'ячка Чернігівської області; Стукалівка і Павлівка - Сумської, а також Козача Лопань, Гоптівка, Нескучне та Хатнє на Харківщині.

На Куп’янському напрямку минулої доби ворожих обстрілів зазнали Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне та Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку противник намагався покращити тактичне положення, вів безуспішні наступальні дії в районі Серебрянського лісництва. Артилерійських обстрілів вже вкотре зазнали Стельмахівка, Невське, Діброва і Білогорівка Луганської області та Іванівка, Верхньокам’янське та Спірне на Донеччині.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Міньківка, Залізнянське, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Олександро-Шультине, Біла Гора, Дружба, Залізне, Неліпівка та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районах населених пунктів Кам'янка, Первомайське та Невельське Донецької області, успіху не мав. Обстріляв, зокрема, Керамік, Степове, Кам'янку, Тоненьке, Сєверне, Карлівку, Первомайське та Невельське.

На Мар’їнському напрямку минулої доби наші захисники відбили численні ворожі атаки в районах Мар’їнки та Побєди Донецької області. Водночас ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Максимільянівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда та Новомихайлівка.

На Шахтарському напрямку протягом минулої доби ворог здійснив обстріли населених пунктів Новоукраїнка, Велика Новосілка, Золота Нива, Пречистівка та Вугледар Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Водночас протягом доби здійснив обстріли понад 40 населених пунктів. Серед них – Ольгівське, Малинівка, Оріхів, Новоданилівка та Новоандріївка Запорізької області; Дудчани, Качкарівка, Зміївка, Іванівка, Інженерне, Дніпровське Херсонської області та місто Херсон.

Успіхи ЗСУ

Авіація Сил оборони за добу завдала шість ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили п’ять пунктів управління противника.

Теги: війна окупанти росія ЗСУ безпілотник

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