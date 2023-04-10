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Данія передасть Україні 100 танків Leopard

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Данія передасть Україні 100 танків Leopard
НАТО передасть Україні 160 одиниць танків Leopard
фото ілюстративне

Наступного місяця Україна може отримати артилерійські установки Caesar

До літа в Україну почнуть надходити танки Leopard-1 від Данії. Про це розповів виконуючий обов'язки міністра оборони королівства Данія Троелс Лунд Поулсен під час брифінгу міністрів оборони Данії та України в в Media Center Ukraine – Odesa розповів виконуючий обов'язки міністра оборони королівства Данія Троелс Лунд Поулсен, передає «Укрінформ».

«Ми почнемо поставки Leopard в Україну до літа. Заглядаючи наперед, сподіваюся, що буде можливо передати близько 100 танків Леопард-1, це стане значною допомогою для української армії», – заявив Поулсен.

Політик також зазначив, що наступного місяця Україна може отримати артилерійські установки Caesar, на яких вже навчаються українські військові на данських полігонах.

«Найближчим часом ми почуємо, як «Леопарди» гарчать з данським акцентом», – резюмував міністр оборони України Олексій Резніков.

Раніше повідомлялося, що союзники із Північноатлантичного альянсу обіцяють поставити в Україну шість батальйонів танків Leopard, що у сумі складатиме 160 одиниць. При цьому більшу частину танків обіцяють лише до кінця поточного року. Війна в Україні, вважають західні союзники, 2023 року не закінчиться.

До слова, триває 411-тя доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби противник завдав 21 авіаційний та п'ять ракетних ударів, чотири з яких – із ЗРК С-300 по мирному місту Краматорськ. Також окупанти здійснили близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Російська Федерація продовжує нехтувати законами та звичаями війни, тому ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів і надалі залишається високою по всій території України.

Теги: Данія війна танки

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