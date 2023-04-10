Данія передасть Україні 100 танків Leopard
Наступного місяця Україна може отримати артилерійські установки Caesar
До літа в Україну почнуть надходити танки Leopard-1 від Данії. Про це розповів виконуючий обов'язки міністра оборони королівства Данія Троелс Лунд Поулсен під час брифінгу міністрів оборони Данії та України в в Media Center Ukraine – Odesa розповів виконуючий обов'язки міністра оборони королівства Данія Троелс Лунд Поулсен, передає «Укрінформ».
«Ми почнемо поставки Leopard в Україну до літа. Заглядаючи наперед, сподіваюся, що буде можливо передати близько 100 танків Леопард-1, це стане значною допомогою для української армії», – заявив Поулсен.
Політик також зазначив, що наступного місяця Україна може отримати артилерійські установки Caesar, на яких вже навчаються українські військові на данських полігонах.
«Найближчим часом ми почуємо, як «Леопарди» гарчать з данським акцентом», – резюмував міністр оборони України Олексій Резніков.
Раніше повідомлялося, що союзники із Північноатлантичного альянсу обіцяють поставити в Україну шість батальйонів танків Leopard, що у сумі складатиме 160 одиниць. При цьому більшу частину танків обіцяють лише до кінця поточного року. Війна в Україні, вважають західні союзники, 2023 року не закінчиться.
До слова, триває 411-тя доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби противник завдав 21 авіаційний та п'ять ракетних ударів, чотири з яких – із ЗРК С-300 по мирному місту Краматорськ. Також окупанти здійснили близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Російська Федерація продовжує нехтувати законами та звичаями війни, тому ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів і надалі залишається високою по всій території України.
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