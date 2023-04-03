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НАТО передасть Україні 160 одиниць танків Leopard: Захід готується до затяжної війни

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
НАТО передасть Україні 160 одиниць танків Leopard: Захід готується до затяжної війни
Союзники із Північноатлантичного альянсу обіцяють поставити в Україну шість батальйонів танків Leopard
фото з вільних джерел

Війна в Україні, вважають західні союзники, 2023 року не закінчиться

Союзники із Північноатлантичного альянсу обіцяють поставити в Україну шість батальйонів танків Leopard, що у сумі складатиме 160 одиниць. При цьому більшу частину танків обіцяють лише до кінця поточного року. Війна в Україні, вважають західні союзники, 2023 року не закінчиться.

Про це повідомляє видання Die Welt, цитуючи міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса.

Колективний Захід передасть Україні шість батальйонів танків Leopard, каже Пісторіус. У них увійде два батальйони машин Leopard 2 і чотири батальйони танків Leopard 1. За словами Пісторіуса, 60 танків (2 батальйони) Leopard 2 поставить в Україну Польща разом із союзниками.

А згодом, ближче до кінця року, надійде ще сотня танків Leopard 1. Таким чином, до кінця поточного року «зграя Леопардів» в Україні досягне 160 одиниць.

На жаль, Захід навряд чи зможе дати Україні більше танків.

«Я не бачу сценарію, за якого вийде відправити Україні додаткові Leopard понад те, про що було оголошено… ресурси союзників обмежені», – заявив голова німецького Міноборони.

Борис Пісторіус також додав, що Німеччина не може віддати всього, що має, оскільки їй і самій потрібно мати чим оборонятися. Однак він переконаний, що навіть цими постачаннями потреби української армії можна буде закрити.

«На жаль, у країн НАТО танки не стоять просто так, чекаючи на відправку. Попри це, я вважаю, що в середньостроковій перспективі вдасться покрити потреби України», – підсумував міністр.

Таким чином, судячи з заяви голови німецького військового відомства, Захід не розглядає 2023 рік як рік закінчення війни в Україні. Вочевидь, союзники розраховують на більш тривале протистояння. При цьому українське керівництво каже, що весна-літо цього року мають стати переломними у цій війні, і ближче до осені Україна здобуде перемогу.

Зауважимо, голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі вважає, що перемога України у війні проти Росії в цьому році є малоймовірною, хоч і не є неможливою.

Теги: Україна міністр танки війна

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