Перші Leopard 2 від Іспанії прийдуть після Великодня

Шість танків Leopard 2 зараз проходять випробування задля забезпечення їхньої належної роботи

Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес на засіданні Конгресу депутатів Іспанії підтвердила, що перші шість танків Leopard 2A4 будуть відправлені до України після Великодня. Про це повідомляє Publico.

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Міністерка також зазначила, що зараз ці шість бойових танків «проходять випробування, щоб забезпечити їх належну роботу». За її словами, інші чотири Leopard 2, які планують відправити згодом, також будуть відремонтовані та пристріляні.

«Це дозволить нам продовжувати допомагати українському народу, який жорстоко вбивають, аби він міг захистити себе від більш ніж несправедливого нападу», – заявила Маргарита Роблес.

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Міністерка також відповіла на заклики лівої партії Podemos. Представники цієї партії продовжують просувати наратив про необхідність припинення постачання Україні військової допомоги задля якнайшвидшого завершення війни.

«Хай як дехто не наполягав на поширенні певного меседжу, треба дуже чітко сказати: цим постачанням ми не лише не призводимо до ескалації конфлікту, але й надаємо країні та українському народу засоби для подальшого захисту від цієї нелегітимної та незаконної агресії», – відповіла міністерка.

Нагадаємо, що спочатку Іспанія хотіла надіслати Україні 6 бойових танків Leopard 2, проте пізніше в Іспанії заявили про наміри відправити 10 бойових танків до України.

Раніше повідомлялося про прибуття німецьких танків Leopard 2 в Україну.

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До слова, триває 399-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби противник завдав одного ракетного та 16 авіаційних ударів, здійснив чотири обстріли з реактивних систем залпового вогню. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою, адже ворог і надалі ігнорує закони та звичаї війни, продовжує застосовувати тактику терору проти мирного населення.