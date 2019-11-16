Правозахисники б’ють тривогу. В Україні зберігається тенденція нападів на громадських активістів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Факти тиску на активістів залишаються не розслідуваними

З початку року експерти зафіксували 68 випадків тиску на активістів

У 2019 році, незважаючи на зміну влади в Україні, зберігається тенденція до фізичних нападів, погроз та інших форм переслідування громадських активістів, а поліція не діє, між тим створюючи правовий тиск на активістів. Ні одна справа про напад на громадських активістів не доведена до кінця – в тому числі і справа Катерини Гандзюк. Про це у своїй статті для DT.UA пише координатор проектів Асоціації УМДПЛ в діяльності правоохоронних органів Ганна Рожкова.

«До 2019 р. зберігається тенденція фізичних нападів, погроз і залякувань громадських активістів. Зокрема, продовжилися напади на ЛГБТ-активістів і так звані сафарі після Маршів рівності (коли після проведення заходу активістів переслідують і завдають їм фізичні ушкодження). Насильство під час ЛГБТ-акцій відбувалося в Одесі, Харкові та Києві», - ідеться в статті.

Згідно з її інформацією, в 2019 році Асоціація українських моніторів дотримання прав людини в діяльності правоохоронних органів (Асоціація УМДПЛ) спільно з громадською організацією «Захист» задокументували 68 випадків тиску на активістів, правозахисників і журналістів-розслідувачів на території України.

«Тиск чинився через юридичні механізми (судові позови, відкриття адміністративних, кримінальних або цивільних справ) і з використанням кримінальних незаконних дій (побиття, напади, стеження, погрози, залякування, пошкодження рухомого або нерухомого майна)», - пише Рожкова.

Підсумком цього стає те, що в Україні громадські діячі не можуть відчувати себе в безпеці.

«Громадянському суспільству доводиться тримати під неослабним контролем найрезонансніші справи, щоб недореформовані правоохоронні структури виконували свою роботу», - пише правозахисниця.