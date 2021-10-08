В Тунісі зіткнулися два поїзди: понад 30 постраждалих

Один зі складів поїзда врізався в пасажирський поїзд далекого прямування

Поблизу столиці Тунісу зіткнулися два поїзди. Внаслідок цього постраждали щонайменше 33 людини. Про це повідомляє CNN.

Один зі складів поїзда врізався в пасажирський поїзд далекого прямування, що стояв на станції Мегрен.

За попередніми даними, травми різного ступеня тяжкості отримали 33 пасажири.

На місце прибуло понад 10 машин швидкої допомоги та кілька рятувальних бригад, а також було розпочато розслідування для встановлення причин зіткнення.