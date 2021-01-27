Тимошенко пояснила, навіщо кликала Єрмака ввечері в гості

Тимошенко не розповіла журналістам, наскільки тісні в неї відносини з очільником Офісу президента

Лідер ВО «Батьківщина» Юлія Тимошенко прокоментувала журналістам переписку з главою Офісом президента України Андрієм Єрмаком.

Про це передає Еспресо.TV.

Нагадаємо, Єрмак у вівторок під час засідання Ради зателефонував лідерці «Батьківщини» Юлії Тимошенко.

«Я як лідер опозиційної фракції буду докладати всі зусилля для того, щоб і владних чиновників переорієнтувати, для того щоб працювати для країни. Я буду використовувати всі можливості для того, щоб переконати поміняти стратегію, яка сьогодні ведеться в державі, яка віддає наші ресурси, можливості, землю, фінанси. Тому я буду говорити з усіма чиновниками без виключення», – заявила Тимошенко.

Політик уникнула відповіді на питання, на скільки близькими є її відносини з Єрмаком.

Раніше повідомлялося, що у переписці, яку сфотографував журналіст під куполом Ради 26 січня, Тимошенко запросила очільника Офісу президента в гості.

Зазначимо, що партія «Батьківщина» перебуває в опозиції до влади.