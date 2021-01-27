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    Політика

    Тимошенко пояснила, навіщо кликала Єрмака ввечері в гості

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    Тимошенко прокоментувала переписку з Єрмаком в Раді - Тимошенко пояснила, навіщо кликала Єрмака ввечері в гості
    Тимошенко прокоментувала переписку з Єрмаком в Раді

    Тимошенко не розповіла журналістам, наскільки тісні в неї відносини з очільником Офісу президента

    Лідер ВО «Батьківщина» Юлія Тимошенко прокоментувала журналістам переписку з главою Офісом президента України Андрієм Єрмаком.

    Про це передає Еспресо.TV.

    Нагадаємо, Єрмак у вівторок під час засідання Ради зателефонував лідерці «Батьківщини» Юлії Тимошенко.

    «Я як лідер опозиційної фракції буду докладати всі зусилля для того, щоб і владних чиновників переорієнтувати, для того щоб працювати для країни. Я буду використовувати всі можливості для того, щоб переконати поміняти стратегію, яка сьогодні ведеться в державі, яка віддає наші ресурси, можливості, землю, фінанси. Тому я буду говорити з усіма чиновниками без виключення», – заявила Тимошенко.

    Політик уникнула відповіді на питання, на скільки близькими є її відносини з Єрмаком.

    Раніше повідомлялося, що у переписці, яку сфотографував журналіст під куполом Ради 26 січня, Тимошенко запросила очільника Офісу президента в гості.

    Зазначимо, що партія «Батьківщина» перебуває в опозиції до влади. 

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    Теги: Юлія Тимошенко Батьківщина фінанси Андрій Єрмак
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