Єрмак взяв участь у зустрічі радників лідерів «нормандської четвірки»

Сторони домовилися продовжити консультації на наступних зустрічах на рівні радників

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у середу, 27 січня, взяв участь у зустрічі політичних радників лідерів держав «нормандської четвірки» (Україна, ФРН, Франція, РФ). Про це повідомила пресслужба президента України.

Зазначається, що зустріч відбулася у форматі відеоконференції.

«Під час зустрічі сторони обговорили кроки, які могли б активізувати процес встановлення миру на Донбасі», ‒ йдеться у повідомленні.

Наголошується, що сторони домовилися продовжити консультації на наступних зустрічах на рівні радників.

У президентському офісі не уточнили, коли відбудеться наступна зустріч на рівні радників.

Як повідомлялося 22 січня, Україна перенесла зустріч радників нормандського формату через Єрмака, оскільки Єрмак знаходився в Харкові, де сталася трагедія в нелегальному будинку пристарілих.

Попередня зустріч політичних радників лідерів Нормандської четвірки тривала понад шість годин.

Раніше Єрмак заявив, що нормандська зустріч потрібна для затвердження плану виконання «Мінська».

Також він розповів, що Україна наполегливо виконує свої зобов'язання й чекає від російської сторони такого ж повного виконання досягнутих лідерами «Нормандського формату» домовленостей.

Водночас міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Нормандія й Мінськ – одні з найменш прогнозованих політичних процесів.



