Тимошенко ініціює проведення всеукраїнського референдуму з п’яти питань (відео)

Одне з питань стосуватиметься продажу сільськогосподарської землі

Політична партія «Батьківщина» ініціює проведення всеукраїнського референдуму із п’яти питань. Про це розповіла лідерка партії Юлія Тимошенко у Верховній Раді.

Тимошенко зазначила, що перше питання стосується того, щоб український газ та атомну електроенергію із 30% рентабельністю віддати громадянам України. Раніше лідерка «Батьківщини» пояснювала, що собівартість українського газу, транспортування, ПДВ та 30% рентабельності складає 3 тис. грн за тисячу кубічних метрів.

«Друге питання – ні продажу сільськогосподарської землі. Третє питання – це продаж стратегічної власності, наших газопроводів, залізниць тощо. Ми не дозволимо це зробити. Четверте питання стосується марихуани. Ми запитаємо в людей, чи готові вони легалізувати в Україні достатньо важкий наркотик. Останнє питання щодо програми бізнесу», – розповіла Тимошенко.

Нагадаємо, Верховна Рада 26 січня ухвалила закон про народовладдя через всеукраїнський референдум. За документ проголосували 255 нардепів. Голова Верховної Ради Дмитро Разумков сумнівається, що найближчим часом в Україні можна провести референдум.

Народний депутат «Голосу» Сергій Рахманін вважає, що цей закон дає можливість кнопкодавам тиснути на «ядерну кнопку».