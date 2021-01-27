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    Тимошенко ініціює проведення всеукраїнського референдуму з п’яти питань (відео)

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    <span>Верховна Рада 26 січня&nbsp;</span>ухвалила закон про <span>всеукраїнський референдум</span> - Тимошенко ініціює проведення всеукраїнського референдуму з п’яти питань (відео)
    Верховна Рада 26 січня ухвалила закон про всеукраїнський референдум
    Скріншот фото: Юлія Тимошенко у Верховній Раді

    Одне з питань стосуватиметься продажу сільськогосподарської землі

    Політична партія «Батьківщина» ініціює проведення всеукраїнського референдуму із п’яти питань. Про це розповіла лідерка партії Юлія Тимошенко у Верховній Раді.

    Тимошенко зазначила, що перше питання стосується того, щоб український газ та атомну електроенергію із 30% рентабельністю віддати громадянам України. Раніше лідерка «Батьківщини» пояснювала, що собівартість українського газу, транспортування, ПДВ та 30% рентабельності складає 3 тис. грн за тисячу кубічних метрів.

    «Друге питання – ні продажу сільськогосподарської землі. Третє питання – це продаж стратегічної власності, наших газопроводів, залізниць тощо. Ми не дозволимо це зробити. Четверте питання стосується марихуани. Ми запитаємо в людей, чи готові вони легалізувати в Україні достатньо важкий наркотик. Останнє питання щодо програми бізнесу», – розповіла Тимошенко.

    Нагадаємо, Верховна Рада 26 січня ухвалила закон про народовладдя через всеукраїнський референдум. За документ проголосували 255 нардепів. Голова Верховної Ради Дмитро Разумков сумнівається, що найближчим часом в Україні можна провести референдум.

    Народний депутат «Голосу» Сергій Рахманін вважає, що цей закон дає можливість кнопкодавам тиснути на «ядерну кнопку». 

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    Теги: Юлія Тимошенко Батьківщина референдум закон протест
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