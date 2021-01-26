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    Тимошенко обняла Єрмака і запросила ввечері в гості

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    Листування політиків у Раді зафіксував фотокореспондент - Тимошенко обняла Єрмака і запросила ввечері в гості
    Листування політиків у Раді зафіксував фотокореспондент
    Фото: Букви

    Лідерка «Батьківщини» та керівник Офісу президента мило поспілкувалися в месенджері

    Голова Офісу президента Андрій Єрмак у вівторок під час засідання Ради зателефонував лідерці «Батьківщини» Юлії Тимошенко.

    Момент дзвінка зафіксував фотокореспондент Букв.

    Єрмака цікавило, чи встигла Тимошенко поговорити з Сергієм (прізвище не вказано).

    Верховна Рада 26 січня

    Тимошенко відповіла, що вже поговорила зі Стефанчуком і пояснила, що сталось.

    Також Тимошенко засвітила частину попередньої переписки, де вона повідомляє Єрмаку, що вже повернулась до Києва та запрошує його в гості.

    В цій же частині повідомлення Тимошенко, судячи з усього, порівнює день народження президента з національним святом.

    «Уявляю, скільки людей хоче сьогодні привітати президента. Вам сьогодні нелегко) Я вже в Києві, матеріали підготувала. Готова продовжити нашу розмову, запрошую вас у гості увечері у найближчі зручні Вам дні. Обіймаю», – написала Тимошенко.

    Зазначимо, що партія «Батьківщина» перебуває в опозиції до влади. 

     Читайте також: Що сталось з Тимошенко? Косметолог пояснила зміни у зовнішності лідерки «Батьківщини» (фото)
    Теги: Юлія Тимошенко Батьківщина Верховна Рада фотокореспондент смартфон Андрій Єрмак Офіс президента
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