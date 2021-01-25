Що сталось з Тимошенко? Косметолог пояснила зміни у зовнішності лідерки «Батьківщини» (фото)

Леді Ю не впізнати після парламентських канікул

Сьогодні на Погоджувальній Раді лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко постала в оновленому іміджі: без окулярів, з об’ємною зачіскою з хвилястого волосся нового кольору, зібраного у пучок, макіяжем з акцентом на брови та очі. Водночас впало в око, що у Тимошенко змінилось і саме обличчя.

На прохання «Главкома» ці зміни прокоментувала косметолог, очільниця Клініки сучасної косметології Ірини Кравчук. «Найвірогідніше, Тимошенко була проведена корекція середньої та нижньої третини обличчя: форми підборіддя та відновлення об’єму губ», – сказала фахівчиня.

Юлія Тимошенко з новою зачіскою

За словами експертки, ці процедури можна провести як ін’єкційно у косметологічній клініці – філерами на основі гіалуронової кислоти, так і за допомогою пластичної хірургії шляхом ліполіфтингу: введення під шкіру натурального жиру.

Юлія Тимошенко під час брифінгу, 25 січня 2021 року

«Швидше за все, у даному випадку йдеться про ліполіфтинг. Ця процедура рекомендована жінкам такого віку, її досить часто роблять ровесниці Тимошенко. Нагадаємо, Тимошенко у листопаді відзначила 60-річчя.

Зараз обличчя політикині ще дещо набрякле, однак за місяць-два, після завершення процесу реабілітації, Юлія Володимирівна матиме набагато кращий вигляд. Хочу сказати, процедуру зробив хороший фахівець, оскільки все зроблено відповідно до її параметрів обличчя. За пару місяців усе виглядатиме натурально», – зазначила Кравчук.

Юлія Тимошенко під час погоджувальної ради, 25 січні 2021 року

Косметолог також додала, що ліполіфтинг, особливо з урахуванням віку Юлії Володимирівни, проводився під загальним наркозом. Водночас вартість такої процедури косметолог не назвала: за її словами, цифра різниться, зокрема, з урахуванням того, з якої частини тіла береться жир. За даними прайсів різних столичних клінік, ціна однієї процедури варієються від 20 тис. до 30 тис. грн.

Користувачі інтернету по-різному відреагували на зміну іміджу політикині. Коментарі різняться від: «Це не Юля, це її двійник!» до «Ця зачіска – бомба!» та «Добре виглядає, заздріть мовчки».

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